Mejor que las telenovelas, Ximena Duque revela que gana más dinero alejada de la TV

Pese a contar con una amplia trayectoria en la televisión, Ximena Duque parece no extrañar las telenovelas pues en su nuevo rol como empresaria independiente ahora gana mucho más dinero que cuando era una estrella de la pantalla chica.

La actriz colombiana, quien es reconocida por participar en producciones como “ La casa de al lado“, “Corazón valiente“ y “Santa Diabla“, de Telemundo, reveló que a dos años de retirarse de la TV hoy gana mejor que en las telenovelas, a lo que se dedicó durante mucho tiempo.

Y es que tras decidir dar un paso a un costado y dejar de lado su carrera artística, Ximena Duque encontró la manera de generar recursos y tener tiempo para su familia, por lo que ha compartido parte de su historia en sus redes sociales, asegurando que gana más dinero alejada de la televisión.

La originaria de Cali, Colombia, se ha dedicado en estos últimos años a la distribución y promoción de productos de belleza en una compañía multinivel, en la cual ha ido creciendo y se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la empresa, teniendo éxito mediático y comercial.

En sus historias de Instagram, Ximena Duque reveló que ha facturado hasta 3 millones de dólares en los últimos años, una cifra muy por encima de lo que ganaba como actriz de telenovelas, además que su nuevo trabajo le ha permitido pasar más tiempo con sus hijos.

“En casi dos años he generado ganancias de casi 3 millones de dólares… No les digo esto por dármelas, se los digo porque aquí tú puedes generar el dinero que tú quieras. Aquí no hay techo, no hay un límite, nadie te dirá cuánto debes o te mereces ganar, eso lo decides tú“, comentó Ximena Duque en uno de estos clips.

La villana de “Alguien te mira” tiene actualmente 4.1 millones de seguidores en Instagram, lo cual le ayudado a su carrera de empresaria, sin embargo, ella consideró que esto no ha sido determinante para tener el éxito que ha logrado en su nueva faceta, pues aseguró que todo se debe al trabajo.

“No creas eso de que a mí me va bien por mis seguidores, no, a mí me va bien porque hago todo lo necesario para ser siempre la mejor versión de mí todos los días… Hoy en día me siento orgullosa de decir que me reinventé para bien y que en lugar de ser víctima, decidí triunfar”, agregó en sus historias.

El de la colombiana es un caso similar al de Allisson Lozz, actriz mexicana que se retiró de las telenovelas a los 16 años para dedicarle tiempo a la religión y a formar una familia. Actualmente, se dedica a la venta de cosméticos para una compañía multinivel y se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de dicha empresa.

