Una nueva ilusión y una nueva oportunidad para amar han llegado a la vida de Alicia Montiel (Mayrín Villanueva), quien está abriendo los ojos a un mundo de posibilidades infinitas de disfrutar la vida, con el apoyo de su más fiel escudero, Martín Guerra (Marcus Ornellas) a quien sorprendió con un cambio de look que lo dejó pasmado y lo enamoró todavía más en la telenovela "Si Nos Dejan".

Pues luego de descubrir que tenía treinta años viviendo con un hombre que le ha sido infiel en más de una ocasión, Alicia Montiel siente culpabilidad por no haber sido lo suficientemente mujer para complacer a su marido Sergio Carranza (Alexis Ayala) en todos los sentidos.

Pero por azares del destino, ha aparecido un ángel en su vida que le ha hecho ver a Alicia que todo lo que piensa no es así y que tiene derecho a vivir por ella y para ella misma, así como a aprender a descubrir el valor que tiene como persona y a darse una nueva oportunidad en el amor -con él por su puesto-, pese a que se ha echado de enemigo a Sergio Carranza.

Además, Alicia se está viendo apoyada por su mejor amiga Fedora Montelongo (Gaby Spanic), quien junto a su otra amiga Rebecca (Mónica Dionne) llevan a Alicia al salón de belleza para que someta a un cambio de look y deje de sentirse una mujer de cincuenta años que tiene el complejo de la edad tras irse enamorando poco a poco de Martín Guerra.

Por ello, al terminar su sesión en el salón de belleza, va al departamento de Martín y lo sorprende gratamente al enseñarle su nuevo look, su nueva apariencia como mujer y a dejarle claro que inevitablemente se está enamorando de él.

Claro que Martín Guerra queda prendado de su belleza y la llena de halagos, incluso -con la galantería que lo caracteriza-, le asegura que esa es la imagen que espera ver cuando se muera y llegue al cielo, tras ver glamorosa a Alicia, lo que provoca un sonrojo y un comentario de su exageración.

Incluso le dice que le hubiera avisado para prepararse psicológicamente, pues hubiera sido muy bonito recibirla a su mismo nivel de elegancia y Alicia no para de reír de la pena que le provoca tanta adulación. Y por si fuera poco, la pasa a su departamento y le regala un libro que es una antología de escritoras latinoamericanas para que se inspire para hacer lo que más le gusta que es escribir.

El momento se ve engalanado con un par de copas de vino tinto y Alicia pregunta qué celebran, a lo que Martín Guerra le responde que celebran que él está rotundamente enamorado de ella y que está convencido de que tienen que pasar toda una vida juntos.

Pero ella replica con el tema de la edad, de que su salud va en detrimento y que además, mientras él está aprendiendo a ser padre de una adolescente, ella en poco tiempo se convertiría en abuela. A Martín no hay nada que lo detenga y le argumenta que aprende muy rápido y que puede ser abuelastro junto a ella y se besan apasionadamente.

Una llamada de teléfono interrumpe su mágico momento y para hacer más intensa la situación de quedar al descubierto, Sergio Carranza contrata a un detective para que le informe sobre los movimientos de su todavía esposa Alicia Montiel, quien los captó en el momento de su despedida mientras se besaban libremente.

Para seguir viendo más de "Si Nos Dejan", no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

