Mayrín Villanueva y Nailea Norvind celebran estar juntas en Vencer la Ausencia

Con un nuevo look de cabello súper lacio, Alexis Ayala y David Zepeda no serán los únicos actores -hasta hoy confirmados- con los que coincidirá de nuevo Mayrín Villanueva, pues la esposa de Eduardo Santamarina también volverá a compartir créditos con Nailea Norvind y así celebraron juntas estar en "Vencer la Ausencia".

Pues tras darse a conocer que Mayrín Villanueva y Nailea Norvind forman parte oficialmente de la cuarta telenovela al hilo de la franquicia "Vencer" de Rosy Ocampo para Televisa Univisión como es "Vencer la Ausencia", ninguna de las dos perdió la oportunidad de tomarse las primeras fotos juntas y compartirlas en redes sociales.

"Vencer la Ausencia" será el tercer proyecto que Mayrín Villanueva y Nailea Norvind hagan juntas; el primero en el que coincidieron hace más de dos décadas fue en la telenovela "Preciosa" (1998) protagonizada por Irán Castillo y Mauricio Islas.

La historia fue producida por Pedro Damián para Televisa y mientras Mayrín Villanueva iba debutando en las telenovelas dando vida a Claudia Ortiz, para Nailea Norvind, era su octavo proyecto en los melodramas. En éste se metió en la piel de Valeria San Román de Santander.

Posteriormente ambas coincidieron en "Amigas y Rivales" (2001) bajo la producción de Emilio Larrosa; Mayrín como Georgina Sánchez y en el caso de Nailea, asumió el papel de Paula Morell. No obstante, este 2022 se vuelven a encontrar en los foros de grabación y juntas lo han celebrado compartiendo su reencuentro en redes sociales.

En una de las postales compartidas por parte de la también actriz de "Abismo de Pasión" (2012) se lee: "Primera de tantas fotos que juntaremos en este nuevo proyecto #vencerlaausencia"... "¡Felices de volver a esta juntas! @mayrinvillanueva"... "¡Qué alegría trabajar contigo!".

Lo que indica que, pese a que Rosy Ocampo ya ha revelado a los actores que conforman buena parte del elenco de su cuarta telenovela de la franquicia "Vencer", ellas dos ya se han encontrado en los foros de grabación y puede ser que tengan contacto directo en "Vencer la Ausencia"; es decir, que compartan escenas juntas.

En tanto, Mayrín Villanueva también aprovechó su cuenta de Instagram para agradecer a Rosy Ocampo la oportunidad de volver a hacer telenovela y de trabajar para el público nuevamente. Ella dará vida a Esther y se viene rumorando desde hace algunas semanas que será una de la protagonistas de "Vencer la Ausencia", aunque sólo se ha confirmado su participación en la telenovela pero se desconoce qué rol jugará.

Por su parte, Nailea Norvind llevará por nombre en la ficción el de Flavia, y todo parece indicar que será una de las villanas de la historia. "Vencer la Ausencia" arrancará grabaciones oficialmente el lunes 4 de abril, aunque Mayrín Villanueva ya ha compartido un par de vídeos grabando dentro de una camioneta.

Diana Palacios Periodista

