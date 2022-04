Mayrín Villanueva y David Zepeda harán pareja en Vencer la Ausencia

Tras darse a conocer al elenco que más ocupará un espacio ante las cámaras en los sets de grabación y locaciones de la telenovela "Vencer la Ausencia", ya se han dejado ver las primeras imágenes de los mismos actores en las sesiones fotográficas a la par del inicio de las grabaciones y entre éstas, se puede ver a Mayrín Villanueva y a David Zepeda posando juntos como parte de la familia de Iván, personaje interpretado por Andrés Vázquez... ¿será que irán a ser pareja?

Todo parece indicar que así es, pues además de aparecer otros actores que serán parte del mundo de Iván, aparecen Mayrín Villanueva y a David Zepeda viéndose frente a frente en dichas pruebas de imágenes y sesiones fotográficas.

Incluso, el mismo Andrés Vásquez ha presentado a través de un vídeo, quienes serán en ficción, los actores con los que tenga contacto: "¿Qué tal, amigos, yo soy Andrés Vázquez, interpreto el personaje de Iván y quiero invitarlos a conocer a toda la gente que va a rodear a mi personaje en este gran proyecto".

Lee también: Aseguran que Biby Gaytán no va a Vencer la Ausencia por exigente

Lo que indica que Andrés Vázquez compartirá crédito por segunda vez con David Zepeda en un proyecto de la franquicia "Vencer", pues aunque en "Vencer el Desamor" (2020) ambos pertenecieron al elenco como Dimitrio Pacheco (Vázquez) y Álvaro Falcón (Zepeda), no tuvieron interacción alguna, pero este 2022 sí lo tendrán.

Y no sólo eso, pues cabe mencionar que en 2013, David Zepeda y Mayrín Villanueva fueron pareja protagónica en la ficción, de la telenovela "Mentir para Vivir", una telenovela producida también por Rosy Ocampo para Televisa y en la que hacían el triángulo amoroso junto a Altaír Jarabo.

Lee también: Maribel Guardia presume cómo los hombres caen a sus pies tras lucir como una reina

"Acompaña a @andres_vazquezq a conocer más sobre los personajes de #VencerLaAusencia #Producción RosyOcampo", se lee en la descripción del vídeo de Rosy Ocampo, compartido el pasado lunes 4 de abril y por el que los fanáticos de la historia ya comienzan a emocionarse.

"Oooh por dios ya estoy muy ansiosa por conocer a esta familia!! Omg #Jerónimo", "Que emoción tan bella mi Mayrín que tanto amoo. Se ven lindos con David Zepeda de pareja nuevamente!!", "Por lo que vi, Mayrín y Zepeda juntos de pareja..me encanta", son algunas de las emociones que ha causado este reencuentro entre ambos actores.

"Esta pareja va a estar bomba", "Se pasaron !!!! Están los mejores actores", entre otros más; y podría ser que Mayrín Villanueva, quien dará vida a Esther, sea la madre de Iván, interpretado por Andrés Vásquez. Y mientras los fans siguen emocionándose, ya no falta mucho para ver lo que en realidad pasará y si David Zepeda y Mayrín van de pareja en "Vencer la Ausencia".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!