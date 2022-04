Mayrín Villanueva presume 'al pequeño Benja' como su hijo en Vencer la Ausencia

Hace algunas semanas se reveló que tres de los actores que figuraron en "Mi Fortuna es Amarte" telenovela que fue producida por Nicandro Díaz para Televisa-, formarían parte del elenco de "Vencer la Ausencia" y aunque el nombre del pequeño actor infantil André Sebastián González no había sido presentado oficialmente por Rosy Ocampo -la productora del proyecto-, fue la propia actriz Mayrín Villanueva, quien confirmó y presumió al recordado 'pequeño Benja' ¡como su hijo!

Y aunque los rumores se han vuelto ciertos, todo parecía indicar que el próximo proyecto del pequeño, después de haber debutado en "Mi Fortuna es Amarte" (2021) como el hijo de David Zepeda y Adriana Fonseca en su regreso a las telenovelas, sería precisamente en "Vencer la Ausencia", pues con anterioridad, André Sebastián González compartió en su perfil de Instagram, una fotografía con la actriz Ariadne Díaz, una de las protagonistas de la nueva historia de la franquicia "Vencer".

Y para poner fin de una vez por todas a las especulaciones sobre la participación del ya reconocido actor infantil André Sebastián González en "Vencer la Ausencia", fue Mayrín Villanueva -una de las protagonistas del proyecto- que por cierto, ha cambiado de look al que lucía en "Si Nos Dejan" (2021), que compartió una postal con el actor infantil.

La foto fue compartida a través de sus historias de Instagram, luego de iniciar grabaciones de "Vencer la Ausencia" en los foros de televisión el pasado 20 de abril. ¡Y no queda la menor duda! Pues en la postal se puede leer: "Con mi nuevo hijo!!".

Pero con todo y la emoción que provoca a los fanáticos de la historia de saber que André volverá a los melodramas con su segundo proyecto al hilo, todo parece indicar que no tendrá una larga participación como la tuvo en "Mi Fortuna es Amarte".

Y es que la propia Rosy Ocampo contó a las cámaras de varios medios en entrevista, que Mayrín Villanueva dará vida a Esther, y mientras ella y las otras tres protagonistas, así como algunos de los protagonistas masculinos sufrirán la ausencia de un ser querido o la pérdida de la salud, Esther (Villanueva) sufrirá la pérdida de un hijo; así lo dijo:

"En el caso de Mayrín Villanueva [Esther], pierde lo más terrible que uno puede perder que es un hijo. Por lo que hasta el momento se desconoce si el personaje de André como hijo de Mayrín Villanueva será el hijo que perderá o será otro de sus hijos o un niño adoptado.

Las grabaciones de la cuarta entrega de la franquicia "Vencer" que conforma el #UniversoVencer, sigue en la etapa de grabaciones y será el próximo 18 de julio cuando el melodrama de 80 capítulos, se estrene a través de la pantalla chica de Televisa y Unvisión.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción.