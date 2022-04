Mayrín Villanueva lució vestida de novia con dos galanes, igualita 10 años después

En su paso por las telenovelas, la actriz Mayrín Villanueva ha tenido varios personajes protagónicos y por ende, ha llegado al altar en más de una ocasión con su galán en turno. Tal es el caso de las telenovelas "Una Familia con Suerte" (2011-2012) y una década después en "Si Nos Dejan"(2021) y fue en estas dos producciones en las que la actriz lució vestida de novia con dos diferentes actores, y viéndose igualita diez años después.

En 2011, Mayrín Villanueva dio vida a Rebeca Treviño Garza, que hacía pareja protagónica con Arath de la Torre, quien daba vida a Francisco 'Pancho' López Fernández y Luz Elena González que era Graciela 'Chela' Torres -una insistente rival de amores-.

Como la mayoría de las telenovelas que terminan en boda, así fue que Rebeca y Pancho se juraron amor eterno al final del melodrama producido por Juan Osorio para Televisa, por lo que el personaje de Mayrín Villanueva llena de hijos y con una familia súper numerosa, lució vestida de novia junto a Arath de la Torre que interpretaba al icónico personaje de Pancho López.

Y una década después, con la madurez adquirida que dan los años, y una belleza implacable, Mayrín Villanueva apareció en su más reciente telenovela que fue "Si Nos Dejan", en la que también interpretó el personaje principal de la historia en la piel de Alicia Montiel de Carranza, junto a Alexis Ayala -el villano protagónico-, quien le hizo ver su suerte.

No obstante, entre sus recuerdos, Alicia Montiel recordaba el momento en el que se dieron 'el sí' para siempre y una foto junto a su marido el día de su boda, llamó la atención de algunos curiosos, pues Mayrín Villanueva apareció vestida de novia igualita que como lo hiciera en 2010 en "Una Familia con Suerte".

Y es que es natural, pues se trataba de recordar el momento que había pasado hace tiempo, en el que ella aparecía al lado de Alexis Ayala vestidos de novios. Los que no se esperaba es que esa foto fuera de hace diez años cuando en "Si Nos Dejan" habían pasado 30 años de su boda -supuestamente-, y además, que la foto fue tomada de la producción de Juan Osorio de hace diez años.

El primero en darse cuenta del detallito, fue Chema Cortés, quien a través de su cuenta de Instagram @noveleandomex, compartió el momento de Mayrín Villanueva con el mismo vestido, mismo tocado y diferente novio y en diferente época.

"...'Rebeca' (Una Familia Con Suerte) y 'Alicia' (Si Nos Dejan) con el mismo vestido, con la misma pose, con el mismo fondo, con diferentes novios con el mismo traje. #UnaFamiliaConSuerte #SiNosDejan #MayrínVillanueva #ArathDeLaTorre #AlexisAyala", se lee la descripción entre risas.

Y es que, otro de los detalles que saltan a la vista, es que tanto Alexis Ayala como Arath de la Torre traen puesto el mismo traje color gris y por supuesto, se ve el mismo fondo en la foto. Y para salvar la situación, el actor Marcus Ornellas, quien fue argumentó: "Los chicos de arte hacen magia!!!", pues es un hecho que se valieron de las herramientas tecnológicas y pusieron la cara de Alexis Ayala sobre la de Arath de la Torre para aprovechar que Mayrín Villanueva ya estaba vestida de novia, para poder crear el momento.

Y los comentarios de la audiencia experta en telenovelas no se hicieron esperar, pues muchos apostaron por otras opciones: "Hubiesen utilizado una foto de Mayrín con Alexis cuando hicieron "Yo amo a Juan Querendón'. Incluso se casaron en esa telenovela', o "Cada detalle que ves" -entre risas-.

Y alguien más apostó porque "Si Nos Dejan" es una de sus historias favoritas: "Lo he dicho mil veces y lo repetiré otras tantas, porque en estos tiempos de mediocridad en telenovelas, #SiNosDejan es una hazaña en todos y cada uno de sus detalles, comenzando por la brillante adaptación. La mejor telenovela en muchos años. Un antes y un después".

