Max le da su lugar a Abril y Debra hace el ridículo en Amor dividido

El regreso de Debra (Irina Baeva) a México sólo ha sido para complicarles la vida a Abril y Max, que han decidido iniciar un romance y no ocultar más sus sentimientos, algo que volvió loca a la villana que se puso a insultar a la protagonista enfrente de los socios de GoodFit, en el evento organizado por la empresa para celebrar los logros del director general.

Tras llegar sin invitación a la reunión, Debra soltó todo su veneno contra Abril (Eva Cedeño) y comenzó a insultarla y a decir que era una robamaridos, todo esto en inglés para que no le entendiera, como sí lo hicieron los hombres de negocios que estaban presentes con Max.

Al poner cara de sorpresa y no entender lo que estaban diciendo, Abril preguntó a Max (Gabriel Soto) qué estaba pasando, pero él se negó a repetir las groserías de Debra, por lo que Sonia (Ligia Uriarte) la llamó y le contó todo, y al enterarse, la protagonista no se aguantó y le soltó tremenda cachetada a Debra, quien hizo el ridículo enfrente de todos.

Max ubica a Debra en su realidad

Al ver la reacción de Abril ante los insultos de Debra, Max le dio su lugar a su nueva novia y le dejó claro a su ex esposa que ellos ya no tienen nada y que no tiene derecho de insultar a su pareja, pues las cosas no fueron como ella las imagina y tampoco tiene por qué darle explicaciones.

No obstante, la villana parece no darse por vencida y comenzó a enlistarle una serie de “defectos” que tiene Abril como su asistente personal y como su pareja, pero el galán la paró en seco y la hizo quedar en ridículo ante todos, quienes únicamente vieron el numerito sin comentar nada.

Muy afectada por lo que había ocurrido, Abril se apartó un poco para llorar, pero Max la alcanzó y la consoló, dándole el lugar que se merece como su novia y lamentando el drama que hizo Debra frente a todos, pues fue ella la que quedó más expuesta.

Pero el karma le llegó rápido a la antagonista de “Amor dividido” pues durante el evento de reconocimiento a Max por el rendimiento que ha tenido GoodFit desde que llegó, un reportero, aliado con Fabricio (Ramiro Fumazoni), comenzó a cuestionar al protagonista sobre su relación con Ismael Puig, el hombre que estafó a muchos empresarios mexicanos hacía 30 años.

Ante las preguntas incómodas, Debra se sintió fuera de lugar y para evitar las miradas y los cuchicheos mejor se levantó de su silla y se fue, llegando al hotel con su mamá llorando y haciendo todo un drama, culpando a Abril de todo lo que le está pasando.

Pancho comienza a ver su suerte

Luego de irse sin despedirse de Abril y de su hermana Lucero (Paulina Ruiz), Pancho (Patricio de la Garza) ha comenzado a darse cuenta de la complicada situación en la que está metido tras irse de “mojado” a Estados Unidos, más por capricho que por otra cosa.

En su camino, Pancho se encuentra con los dos tipos que le habían robado dinero y lo habían engañado tiempo atrás con la promesa de cruzar la frontera, y ya sin Benicio, se la están cobrando caro, mientras Julia (Elsa Ortiz) está muy preocupada por lo que pueda pasar con su hijo en ese trayecto tan peligroso.





