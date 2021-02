Mauricio Ochmann pierde a su hija y explota contra la prensa

Gran caos provocó la llegada de Mauricio Ochmann al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México e incluso el actor sorprendió al explotar contra la prensa debido a que perdió de vista a su hija. Y aunque muchos pensarían que se trataba de la pequeña Kailani, el realidad se trataba de su hija mayor, Lorenza, quien tiene 16 años.

El ex esposo de Aislinn Derbez y su hija Lorenza regresaron a México después de unas merecidas vacaciones, sin embargo, su llegada al Aeropuerto Internacional caausó un caos y un momento de preocupación para el actor, quien perdió de vista a su hija.

Ante la aglomeración de personas, reporteros y fans, Mauricio Ochmann se alejó de su hija y reaccionó muy molesto. "Espérense, ¡Ya perdí a mi hija! Quítense por favor. ¿Me dejan ver a mi hija? Se tienen que comportar. Están muy cerca. No me voy a parar, voy a caminar hasta la salida”, expresó el actor visiblemente preocupado.

Lee también: Aislinn Derbez y el escotazo que sedujo a Mauricio Ochmann

Una vez que el actor de El Señor de los Cielos recuperó a su hija Lorenza se mostró más tranquilo y respondió a los cuestionamientos de la prensa respecto a cómo era su relación con la madre de su hija pequeña. “Nos queremos muchísimo y tenemos una relación padrísima. Hemos sabido llevarnos bien y somos familia.”, explicó.

Cabe recordar que Mauricio Ochmann ha sido blanco de la prensa luego de que la hija de Eugenio Derbez revelara los motivos por los que se separó del actor de Telemundo.

Fue durante un podcast, que la actriz de La casa de las Flores confesó que no había compatibilidad mental. “No está funcionando, no está siendo compatible, no hay compatibilidad mental en muchos aspectos y eso no significa que te tengas que quedar”, dijo. Aislinn Derbez fue clara y aseguró que ama al papá de su hija.

"Amo al papá de mi hija, con todo el corazón. Lo amo y siempre lo amé. De hecho, cuando acabó el enamoramiento nos seguíamos amando impresionante, pero empezó a pasar que decíamos 'es que tú vas para acá, yo voy para acá, tú crees esto y yo creo esto’”, señaló.

Lee también: Mauricio Ochmann reacciona ante romance de Aislinn Derbez