Matías Novoa y Diego Amozorrutia, los galanes más apuestos de Cabo

Los actores que han sido confirmados para "Cabo", una de las nuevas propuestas melodramáticas para los amantes de las telenovelas, ya están dando todo de sí para entretener próximamente al público y entre ellos figuran Matías Novoa y Diego Amozorrutia, unos de los galanes más apuestos de esta historia.

Y es que, como protagonista o villano, lo cierto es que ambos lucen ante la cámara como un par de galanes que prometen derretir con su galanura a los fanáticos de "Cabo". Así lo dejaron ver en una reciente sesión fotográfica en la que lucieron de espalda entre sí.

Matías Novoa lució un outfit casual-formal de pantalón de vestir en tono gris y una camisa rosa brillante y complementó con un cinturón marrón. Mientras que Diego Amozorrutia, el villano de la historia enamoró con pantalón en tono caqui, camisa amarillo paja, cinturón color café chocolate y el recogido de su cabello que termina en un chongo.

La producción de "Cabo", remake de "Tú o Nadie" (1985) que está siendo producida por José Alberto 'El Güero' Castro para TelevisaUnivisión, dejó ver el detrás de cámaras en la obligada sesión fotográfica y además de Matías Novoa y Diego Amozorrutia, que parece indicar, serán hermanos, y aparecieron con un par de guapas actrices.

Se trata de Mar Contreras y la primera actriz Rebecca Jones, quienes junto con Matías y Diego, complementarán la familia Noriega. Y uno de os primeros sitios telenoveleros que compartió dichas imágenes fue el periodista Chema Cortés a través de su cuenta de Instagram @noveleandomex.

Matías Novoa dará vida a Alejandro Noriega, mientas que Diego Amozorrutia se meterá en la piel del malvado Eduardo. Las locaciones que el hermano de Verónica Castro eligió para "Cabo" -título provisional de la historia-, serán en la playa en Cabo San Lucas, Baja California Sur, México, con el Océano Pacífico como testigo.

"Cabo" es un remake de la historia original "Tú o Nadie" que e 1985 fue protagonizada por Lucía Méndez y Andrés García pero ha tenido varias versiones; la última que se hizo en México fue bajo la producción de Carla Estrada y llevó por nombre "Sortilegio", que fue protagonizada por Jacky Bracamontes y William Levy y antagonizada por David Zepeda.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!