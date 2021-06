Matías Novoa será Claudio, el galán interesado de África Zavala en Vencer el Pasado

El elenco de la telenovela "Vencer el Pasado", fue revelado casi en su totalidad, por la productora Rosy Ocampo a través de su cuenta oficial de Instagram, durante el pasado mes de abril, y el día 26 del mimso mes presentó también de manera oficial al actor de origen chileno Matías Novoa, que interpretará a Claudio, el galán interesado de Fabiola Mascaró, el personaje de África Zavala.

"¡Claudio será interpretado por mi querido @matlechat , no te lo pierdas próximamente en #VencerElPasado!", se lee en dicha publicación. Sin embargo, luego de ver a través de redes sociales algunas escenas que ya se graban desde principios del mes de mayo, Matías Novoa contó también algunos detalles de Claudio, a través de una entrevista con él.

La misma Rosy Ocampo, ha compartido la charla que Matías Novoa tuvo directamente con Claudio, claro, todo, gracias a la magia de la televisión y la tecnología; aquí lo que ambos platicaron.

"Hola, ¿qué tal?, yo soy Matías Novoa y esto es entrevistando a mi personaje; estoy muy contento porque tengo el gusto de entrevistar a mi personaje", empieza contando el también actor de "¿Quién Mató a Sara?":

Las caracteristicas de Claudio han sido contadas por él mismo, y de acuerdo a su psicología, a él siempre le va muy bien. Sin embargo, Matías tiene la impresión de que Claudio es muy poco romántico, pero éste dice que él sabe lo que quiere, que sabe lo que quiere en la vida y como todo hombre de negocios sabe que hay que invertir y tener paciencia para que las cosas terminen saliendo como él quiere.

Y aunque a Matías le parece que Claudio se está expresando del amor como si fuera un negocio argumentándole que los hombres también tienen emociones y sienten igual que ellas -refiriéndose a las mujeres-.

Pero Claudio asegura lo contrario: "No Matías, los hombre somos diferentes, siempre debemos tener el control, especialmente, si está de por medio una empresa como la de mi familia". Pero el actor chileno insiste que Claudio se refiere al amor como si fuera un objetivo, no como una relación entre dos personas; así respondió éste:

"Así veo las cosas, simples, me educaron (enseñaron) a medir mi vida a través de mis logros". Y cuando alcanza un objetivo en su la relación, va por otro, insistiendo en que esa es precisamente la característica de los hombres; aunque Matías le hace saber que no todos son así.

Pero le cuestiona que si ante esas posturas "tan prácticas" hay una mujer en su vida, a lo que Claudio responde: "Algo, no mucho, de cualquier manera no se lo merecía, ella era muy interesada, ¿sabes?, todo lo veía como un negocio". Por supuesto, Matías no perdió la oportunidad de recalcar que ella es como él, a lo que Claudio se niega: "No, conmigo es diferente".

Dicha entrevista fue compartida a través de la cuenta oficial de Instagram de Rosy Ocampo, cuya descripción se lee: "Entrevistando a mi personaje. En @vencermx encontrarás contenido exclusivo de #VencerElPasado. Disfruta de esta sección: “Entrevistando a mi personaje” donde @matlechat nos da detalles sobre Claudio".