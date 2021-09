‘Mátenme’: René Strickler y el infierno de trabajar con Vanessa Guzmán en Atrévete a soñar

Entre 2009 y 2010, René Strickler hizo pareja con Vanessa Guzmán para protagonizar la telenovela “Atrévete a soñar” y aunque tuvieron una gran química en la pantalla, ahora, a más de una década de distancia, el actor reveló que fue un verdadero infierno trabajar con la actriz mexicana.

Al ser ambos los protagonistas adultos de este melodrama de Televisa, a René Strickler le tocó estar muy cerca de Vanessa Guzmán pues tenían muchas escenas juntos, sin embargo, sostuvo que fue muy difícil trabajar con la campeona de fisiculturismo y que incluso pidió que mataran a su personaje para ya no interactuar con ella.

En una entrevista con Aurora Valle para el programa “Confesiones”, de Tlnovelas, el histrión reveló el infierno que pasó al lado de Vanessa Guzmán en “Atrévete a soñar” y cómo pudo sobrellevar la situación para finalizar la telenovela y no salir antes de tiempo.

El actor argentino contó que la primera vez que trabajó con Vanessa Guzmán le fue muy complicado pues ella estaba pasando por una situación especial en su vida y él sufrió las consecuencias, la grado de querer salir de la telenovela y pedir que mataran a su personaje.

“Sufrimos un poquito con la actriz y en una novela yo también a veces dije: 'Oigan, ya mátenme, esto ya está muy pesado'. Estaba medio complicado", reconoció René Strickler, quien en un principio no mencionó el nombre de Vanessa Guzmán, aunque posteriormente, cuando se lo preguntaron directamente, admitió que hablaba de ella.

"Llegó un momento en el que le dije al productor: 'Mátame, mátame, yo ya me voy'. Era complicado pero era un gran reparto y te divertías con todos los demás. Eran cosas que sí se complicaban, tampoco era para cortarse las venas, pero bromeando al productor le dije: 'Ya párale un poquito el carro, ya bájale' y yo creo que quizá en ese momento el productor sabía el problema que traía ella nada más que no lo quería decir”, dijo el actor, quien tiene una gran trayectoria en telenovelas en México.



Pese a que le hizo ver su suerte, René Strickler sostuvo que actualmente se lleva muy bien con la ex reina de belleza y que volvieron a coincidir en un proyecto años después, donde ella se disculpó por su actitud anterior y es que lo que ocurrió es que Vanessa Guzmán pasó un momento crítico con su embarazo y postparto.

“La entendí en ese momento porque había sido mamá, tenía ciertos... las mujeres después de tener bebés tienen esos y todas esas cosas. Ella me pidió disculpas y me dijo: 'Perdón, yo sí en ese tiempo estuve con muchos problemas de ese aspecto', lindísima, digo: 'gracias'”, comentó el actor.

Fue en “Soltero con hijas” donde ambos volvieron a encontrarse y fue donde Vanessa Guzmán se disculpó con René Strickler y a la fecha son muy buenos amigos: “Nos volvimos a encontrar y ella me pidió disculpas... la adoro y la quiero mucho es una gran compañera”. Mira lo que dijo en el siguiente video.

