Más radiante que nunca, Martha Julia presume su participación en dos telenovelas

El pasado viernes 26 de agosto, el mundo del espectáculo estuvo lleno de sorpresas, pues además del cumpleaños número 51 de Thalía, fue la presentación oficial de la nueva telenovela "Corona de Lágrimas 2, 10 Años Después" que está a horas de su estreno y la actriz Martha Julia asistió más radiante que nunca al encuentro, mientras presumió su participación en ésta nueva entrega y otra telenovela más.

Antes de que iniciara el evento, Martha Julia hizo un live (transmisión en vivo) a través de Instagram y presentó a algunos actores que figurarán en esta segunda entrega de la producción de José Alberto 'El Güero' Castro para TelevisaUnivisión.

No obstante, la actriz sinaloense, originaria de Culiacán, deslumbró con su belleza y atrevido outfit en dicho evento que fue transmitido por redes sociales. "Detrás de cámaras presentación Corona de lágrimas 2", fue la descripción a dicho video.

Un vestido rosado de pronunciado escote fue el que adornó la belleza natural de la actriz de 49 años, así como un par de exquisitas zapatillas escotadas en tono claro y su melena rubia. Pues además, la histrionisa no sólo presumió su outfit y que estaba presente en dicho evento, sino que además, a partir de este lunes figurará en dos telenovelas.

La primera que destacó, es su participación especial en "Corona de Lágrimas 2, 10 Años Después" en la que figuró como Flor Escutia Borbolla, una guapa mujer apasionada por el arte y que era amante de Rómulo Alcira (Ernesto Laguardia) un jurista malvado que engañaba a su esposa; el villano mayor del melodrama.

Incluso, Flor Escutia Borbolla, era parte de los personajes villanescos de la historia, y pagaba sus maldades con las de Rómulo Alcira, quien la golpeaba debido a su machismo y falta de decencia. Y para recordar a su personaje, la también modelo compartió:

"Les comparto que estoy tremendamente feliz! El viernes pasado fue la presentación a prensa de @coronadelágrimas2_of #coronadelágrimas2 porque este 29 de agosto, o sea MAÑANA! Es el ESTRENO! de esta gran historia! 10 años después! Qué pasará con #FlorEscutia! No te la pierdas de lunes a viernes a las 6:30pm (México) #porlasestrellas y tampoco se pierdan @LaMadrastra a las 9:30 pm (México) que cada vez se pone mejor!!! #losamo #bendiciones y #buenavibra #blessings #goodvibes".

La actriz no desaprovechó su asistencia a la presentación oficial a la prensa de dicho melodrama para recordar al público que además de tener una participación especial en la segunda entrega de esta historia, también da vida a Florencia Linares en la nueva versión de "La Madrastra" que está al aire desde el pasado 15 de agosto.

