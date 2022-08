Más enamorada que nunca Aracely Arámbula en nuevo promo de La Madrastra

Una nueva versión de la telenovela "La Madrastra" está a punto de llegar a a pantalla chica de Televisa y luego de varias pinceladas del melodrama a través de vídeos promocionales, se puede ver a la actriz Aracely Arámbula, más enamorada que nunca del amor de su vida en un nuevo clip que ya circula en redes sociales y el Canal de las Estrellas.

Se trata de uno de los últimos vídeos que ha lanzado la producción de Carmen Armendáriz para la cadena TelevisaUnivision, para promocionar el melodrama que es una nueva versión de un clásico de las telenovelas en México y en el mundo.

Vestida de negro y con el rostro lleno de dolor porque fue culpada y encarcelada por un crimen que no cometió, Aracely Arámbula, que dará vida a Marcia, deja ver que no se rendirá y además de recuperar a sus tres hijos (Lucía, Hugo y Rafael), también lo hará con Esteban Lombardo, el amor de su vida que será interpretado por el actor Andrés Palacios.

Viene a recuperarlo todo

Y las últimas palabras y frases que han salido de la boca de 'la Chule', demuestran que aunque Marcia, su personaje protagónico de "La Madrastra", haya sido separada injustamente de su familia, no se rendirá ante nada y viene más fuerte y enamorada que nunca.

"No es el dolor lo que mantiene abiertas mis heridas, es que aún siento algo por ti... Tengo derecho a volver a amar, a ser feliz de nuevo", se escucha en voz de la actriz.

Uno de los primeros en compartir este nuevo vídeo promocional, es el periodista Chema Cortés a través de su cuenta de Instagram @noveleandomex, quien escribió: "En el nuevo video promocional de la versión 2022 de #LaMadrastra podemos ver que el amor de Marcia hacia Esteban sigue vivo".

Y los comentarios de los seguidores de la cuenta y fanáticos de la historia, no han ocultado su emoción: "Maravillosos", "Ya me muero por ver el estreno", "Ahí va a haber mucha química", "Finalmente Andrés Palacios haciendo pareja con una mujer de su edad", "Me encanta Marcia y Esteban... Muchísimo", "Muy emocionante", entre otros.

Y con su versión de mujer más enamorada que nunca, Aracely Arámbula, Andrés Palacios, y un gran elenco, llegarán a la pantalla chica de Televisa el próximo lunes 15 de agosto, en el horario estelar de las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas, tras el estreno de "La Madrastra".

