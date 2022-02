Más creíble y moderna, así será la nueva versión de "Los ricos también lloran"; el 18 estreno digital

El próximo lunes 21 de febrero se estrenará la nueva versión de la exitosa telenovela Los Ricos También Lloran , historia protagonizada en 1979 por Verónica Castro y Rogelio Guerra y que ahora les tocará el turno a Claudia Martin y Sebastián Rulli, por lo que el productor, Carlos Bardasano, aseguró que está versión será más creíble y moderna.

Fue durante la presentación virtual de la telenovela que el productor de Televisa señaló que su primer objetivo fue mantener la esencia de los personajes y de la historia original, sin embargo, su segundo objetivo es que la historia sea más creíble y moderna.

“(El primer objetivo es) mantener la esencia de los personajes y de la historia original, el segundo objetivo es hacerla moderna y contemporánea para 2022, y tercero, hacerla creíble”, dijo Carlos Bardasano a escasos días de que Los Ricos Lloran llegue a las pantallas.

Para su nuevos protagonistas, Claudia Martin y Sebastián Rulli, la producción representa un honor, pero sin duda también un reto, pues saben la responsabilidad que implica el retomar estos personajes, ya icónicos. "Es una gran responsabilidad, pero sé que estoy muy bien cobijada por todo el equipo, entonces no he pensado mucho en ello, sino que, simplemente, me he dejado llevar y, esperemos que el público la pueda ver, le guste y sepa que la estamos haciendo con todo el corazón", expresó Martin en la presentación.

Por su parte, Senastián Rulli manifestó que él está más que contento por la invitación para interpretar al personaje que encarnó hace años el fallecido actor, Rogelio Guerra. "Yo estoy muy muy contento. Mi madre era fan de esta telenovela cuando yo era chiquitito, prendía el televisor y yo la veía emocionarse, entonces, poder hoy interpretar a este personaje y que además hizo Rogelio, a quien conocí, con quien compartí y a quien quise muchísimo, es un honor", externó el novio de Angelique Boyer.

El reboot del productor Carlos Bardasano, cuarta entrega de La Fábrica de Sueños de Televisa, no pretende competir con su antecesora, sino acercar esta historia a audiciencias actuales con una trama igual de cautivadora, pero con giros, escenarios y personajes nuevos.

"Sin duda (retomar la telenovela) es uno de los más grandes retos que hemos tenido, por el peso del título y la responsabilidad de recontarlo, pero para lograrlo nos pusimos tres objetivos bien claros: Mantener la esencia de los personajes y de la historia original, hacerla moderna y contemporánea para el 2022, y creíble", compartió Bardasano.

Hace 40 años los estelares del melodrama fueron, sin duda, parte crucial del éxito de la telenovela y ahora la apuesta es la misma contando también con figuras como Guillermo García Cantú, Azela Robinson, Alejandra Barros, Víctor González, y Fabiola Guajardo, entre muchos otros, como parte del elenco.

"Creo que logramos generando universos nuevos como el consorcio Salvatierra, que es la primera vez que veremos esa parte en la historia y con ello sumamos a la trama y creamos nuevos personajes para que el público los disfrute", anadió el productor. Enfatizó en que no se escatimaron en recursos para llevar la producción a un nivel más alto, gracias a su nueva alianza con Univisión.

"Lo único que puedo decir es que hacemos la versión que hoy por hoy podemos ofrecer con nuestras grandes herramientas y sólo esperamos que al público le guste, porque la hicimos con todo el amor del mundo", subrayó Claudia Martin. Cabe señalar que Los Ricos También Lloran tendrá un preestreno digital el próximo viernes 18 de febrero y el lunes 21 se comenzará a transmitir en horario de las 21:30 por Las Estrellas.

