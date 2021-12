Martín y Alicia viven su romance; Sergio la descubre ante sus hijos en Si Nos Dejan

Luego de la infidelidad de Sergio Carranza (Alexis Ayala) con Julieta Lugo (Scarlet Gruber) que ha quedado al descubierto, Alicia Montiel (Mayrín Villanueva) -su esposa-, ha decidido retomar las riendas de su vida y hacer lo que verdaderamente le gusta; además, se ha visto apoyada por Martín Guerra (Marcus Ornellas) con quien ha iniciado un romance abiertamente; aunque han sido descubiertos por el propio Sergio y la evidencia ante sus hijos. Todo esto, en la telenovela "Si Nos Dejan".

Los celos y la rabia que siente Sergio Carranza no hablan de otra cosa más que del cinismo que lleva consigo el personaje de Alexis Ayala, pues como dice el dicho, le gusta hacer pero no le gusta que le hagan y dicho de otra forma, Alicia le está dando una sopa de su propio chocolate al iniciar un romance con su peor enemigo, el periodista Martín Guerra, que además es su compañero de trabajo.

Pero tanta ha sido la insistencia de Martín con Alicia por hacer ver lo importante que es, que ha logrado que ella se enamore inevitablemente de él, por lo que en su cortejo, Martín le hace ver que ella es su grande amor y que no hay nadie que le haga cambiar de opinión, ni la propia idea de su hija Sofía (Elissa Marie Soto Bazán), quien sueña que su padre vuelva con su mamá Carlota Vargas (Gabriela Carrillo).

No obstante, a Sergio Carranza le carcomen los celos y el coraje y para salir de dudas de una vez por todas, contrata a un detective y le da 48 horas para que investigue los movimientos de su aún esposa y madre de sus tres hijos y tras verlos y captarlos en pleno romance, el periodista más distinguido de México se venga de Alicia y la pone en mal con su familia.

Doña Eva (Susana Dosamantes) -madre de Alicia-, convoca a toda la familia a un desayuno porque Sergio llegará en cualquier momento y les dará una sorpresa que resultará muy desconcertante a los ojos de cada uno. Pues su padre les entrega un sobre a cada uno y les dice que la vida le está haciendo justicia.

"Yo acepté ser el villano de esta historia, el tipo que engaño a su mujer; acepté dejar mi casa, exponerme al escarnio público, pero nomás ya me cansé", empezó diciendo Sergio a toda su familia... a lo que Alicia le pregunta si se ha cansado de tener una amante, pero el padre de sus hijos pero él le replica argumentando que la vida es un acto de justicia.

Y sin más, le entrega unos sobres cada uno de sus hijos, su suegra y la propia Alicia, con los que todos se quedan sorprendidos, pues no contienen más que las fotos que evidencian el romance de Alicia con Martín; esto, mientras dice que le duele mucho hacer esto, pero que cree que todos deben saber la verdad.

Y ante el desconcierto de todos Sergio queda como una víctima y les dice: "Yuri, Gonzalo, suegra, Miranda, les presento a su mamá... la intachable, la sufrida, la siempre perfecta Alicia Carranza, la que tiene por amante un tipo que bien puede ser su hijo".

"Si Nos Dejan", tiene todavía mucha tela de donde cortar y para seguir viendo la historia de amor entre Alicia y Martín, no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 9:30 pm, por el Canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!