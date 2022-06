Martha Julia y Gabriel Soto se reencuentran en La Madrastra 2022 y no ocultan su emoción

Luego de años de intensa relación amorosa, los actores Martha Julia y Gabriel Soto, han vuelto a reencontrarse, debido a las grabaciones de la nueva telenovela de Televisa, "La Madrastra", en cuya historia, ambos famosos están contemplados para actuar y tras estar frente a frente, ¡no ocultan su emoción!

Y es que, se ha revelado que mientras Martha Julia volverá al melodrama como hace 17 años, cuando tuvo a su cargo el personaje de doble identidad, Ana Rosa Márquez / Sofía Márquez en "La Madrastra" (2022) producida por Salvador Mejía, pero esta vez bajo el nombre de Martina, el actor Gabriel Soto tendrá una participación especial, por lo que el reencuentro entre ambos, ¡ha sido inevitable!

Ambos han sido captados por la misma producción de "La Madrastra", y se les ha visto de frente a frente a Nicolás y Martina, personajes a los que darán vida Martha Julia y Gabriel Soto en la nueva producción de Televisa Univisión liderada por la creativa Carmen Armendáriz.

La foto captada entre las grabaciones de "La Madrastra" deja ver la emoción de ambos actores que se encuentran frente a frente con dos de los técnicos del foro, sin poder evitar la felicidad en sus rostros y el gusto que les da verse.

Y el primero en compartir la tarde de este miércoles la postal, ha sido el periodista Chema Cortés a través de su cuenta de Instagram @novelandomex, cuya descripción se lee: "Martha Julia y Gabriel Soto en grabaciones de #LaMadrastra, versión 2022. @gabrielsoto @marthajulia_ @carmenarmendariz".

Y las reacciones de los fanáticos de la historia y seguidores de las redes sociales, no han parado de aplaudir su reencuentro: "Aplausos para esos talentosos actores, felicidades, será una gran producción, saludos desde Cuba", "Vuelven a trabajar juntos después de 20 años de haber trabajado en 'Las vías del amor' como Sandra y Adolfo respectivamente!!!!!!!!!!".

"Mucho éxito Martha!!", "A la novia le va a dar algo", y otros más piensan en que el rumbo de la historia podría cambiar: "Será que ahora en lugar de asesinar a una mujer asesinarán al papel de Gabriel Soto?" o "Yo espero que el papel que interprete Gabriel Soto no sea de querer propasarse o hacerle daño a la protagonista (Maria)...".

Martha Julia y Gabriel Soto se conocieron cuando grabaron juntos la telenovela "Las Vías del Amor" (2002), producida por Emilio Larrosa para Televisa, protagonizada por Aracely Arámbula y Jorge Salinas. Y aunque en aquel entonces, la pareja demostraba su amor de manera extraordinaria, repentinamente terminaron su relación, dentro de todo, de manera muy amigable, según existe registro.

Y aunque sea de manera especial, será en los próximos meses cuando se les pueda ver actuar juntos de nuevo en un melodrama de Televisa.

