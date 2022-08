Martha Julia es hostigada tras cancelación de boda de Gabriel Soto con Irina Baeva

Durante las últimas semanas la guapa actriz Martha Julia ha destacado en diferentes medios y redes sociales, no solo por su participación la telenovela "La Madrastra" la cual está a punto de ser estrenada en el canal de Las Estrellas, si no por el reencuentro con su exnovio Gabriel Soto, y recientemente por la cancelación del galán de telenovelas con Irina Baeva.

Fue frente a las cámaras del periodista Edén Dorantes que Martha Julia reaccionó al hostigamiento de algunos medios respecto a Gabriel Soto, con quien se reencontró en la nueva versión de La Madrastra. “Y me preguntarán toda la vida. Ya me voy porque ya me diste la palabra clave”, dijo la villana de las telenovelas, para después agregar : “No, muy bien”.

Respecto a qué pensaba de la cancelación de la boda de su ex con la actriz rusa, la famosa se negó a hablar del tema y dijo: “Jamás voy a hablar del tema, yo solamente les hablo de mis proyectos y hasta ahí, perdónenme, discúlpenme”, contestó.

Pues como es de esperarse éste suceso ha dado mucho de qué hablar, ya que tras 12 años de no estar frente a frente, el destino los ha vuelto a reunir de manera profesional, hecho que causa gran polémica, pues es muy probable que compartan escenas íntimas durante dicho proyecto.

Cabe mencionar que en repetidas ocasiones, la actriz se ha mostrado muy respetuosa ante los diversos cuestionamientos de la prensa a raíz de que se diera a conocer que iba a compartir escenarios con Gabriel Soto, quien dijo en el pasado, que era el amor de su vida.

Por otro lado, en una reciente entrevista para el programa Sale el Sol de Imagen Televisión, Martha Julia se expresó de una manera muy respetuosa de su ex, pero en este caso no fue sobre Gabriel Soto, si no de Salvador Ibarra, con quien contrajo nupcias y procreó a una niña de nombre Isabella, quien actualmente tiene 8 años.

Aún tras el escándalo de su separación en 2016, debido a que entre los motivos por los cuales se llevó a cabo resalta la infidelidad por parte de Salvador Ibarra, Martha Julia comentó que a pesar de todo se llevan bien y han arreglado las cosas de la mejor manera posible para el beneficio de su hija.

Al respecto de la relación que llevan como padres responsables de la menor Isabella acentuó; "Si gracias a Dios hemos sido inteligentes y... en son de paz", pues la pequeña ya convive de manera más seguida con su padre.

También explicó la manera de organizar sus tiempos con la menor al respecto de convivencia: "Nos corresponden mitad de vacaciones a mi y mitad a él, pues nos organizamos; cuando estoy trabajando tengo a mi familia que la cuida e igualmente el papá", exclamó la nueva villana de "La Madrastra".

Por supuesto fue cuestionada sobre su relación con el padre de su hija Salvador Ibarra, hecho al que solo se concretó en decir, "respiro y digo que todo está bien".

Tras las diversas desiluciones que ha tenido con sus anteriores parejas, Martha Julia comentó que iniciar de nuevo una relación seria es algo difícil, pues ya no es sola: ""Es más complicado para una porque te vuelves mucho más selectivo y no está fácil encontrar una pareja que llene tus expectativas, que atienda y comprenda que vienes en paquete y no solita", resaltó la actriz.

