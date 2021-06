Marlene Favela será la esposa abnegada de Eduardo Santamarina en La Desalmada

La participación de la actriz Marlene Favela en la telenovela "La Desalmada" ha causado revuelo entre sus fanáticos; y es que luego de su marcado personaje en "Pasión y Poder" (2015-2016), y de su última participación en "Por Amar sin Ley" (2018), todo parece indicar que su personaje de Leticia Lagos en este nuevo melodrama como la esposa abnegada de Eduardo Santamarina, dejará muy buen sabor de boca.

Aunque ya se han visto decenas de imágenes con su nuevo look como Leticia Lagos, fue la propia actriz originaria de Santiago Papasquiaro, Durango, México, que contó el pasado martes algunos detalles de lo que será la madre de Rafael Tosacano (José Ron) y esposa de Octavo Toscano (Santamarina), que será uno de los villanos más perversos.

La cuenta oficial de Instagram de "La Desalmada", producida por José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa, invitó en su última publicación a conocer a Leticia Lagos antes de que se estrene la telenovela: "Conoce a Leticia Lagos @marlenefavela nos da todos los detalles sobre Leticia Lagos en #LaDesalmada. INICIA ESTE LUNES, 9:30 p. m. MEX #ConLasEstrellas @elgueromex".

Lee también: Deslumbra Marjorie de Sousa; con sutil escote asoma sus encantos

Por su parte, Marlene Favela, ha mostrado una dulce personalidad que la caracteriza, luego de estar alejada de los melodramas y de dedicarse a cuidar y criar a su hija Bella Seely, que procreó con su ex esposo el empresario de origen libanés George Seely, y que está por cumplir 2 años de edad; así lo contó:

"Leticia es uno de esos personajes maravillosos porque se vuelven complejos y como actriz es muy rico interpretarlos; el motor de su vida es su hijo pero tiene un amor desmedido por su esposo, cree en la familia, cree en esta parte hermosa que tenemos los latinos de unir de la familia".

Lee también: Las curvas de Marlene Favela que lucirá en La Desalmada

"Su marido es un tanto recio con ella, entonces, esta parte de cómo enfrenta Leticia las adversidades en su matrimonio y luego conforme va pasando la historia -que no quiero descubrirla mucho-, pero se va dando cuenta de que el hombre del que ella está enamorada, pues no es lo que ella piensa, entonces ahí viene un quiebre bien importante en el personaje pero la primera etapa de la novela es como esta parte luminosa, virtuosa de la novela; es una mujer llena de amor, sensible, generosa".

Es un personaje bien bonito, de esos personajes que todas las mujeres quisiéramos ser, es un personaje aspiracional, y eso me encantó de Leticia; cuando la leí por primera vez, es dulce, como te dije, es virtuosa porque tiene todos los valores bien claros y es como muy recta en lo que piensa, en lo que quiere y eso pues es muy rico", finalizó.

"La Desalmada", se estrenará el próximo lunes 5 de julio, en sustitución de "El Dragón: el regreso de un guerrero" protagonizada por Sebastián Rulli y Renata Notni que llegará a su fin este próximo viernes 2 de julio; a las 9:30 pm, de lunes a viernes por el Canal de Las Estrellas.

Síguenos en