Marlene Favela revela cuáles son las telenovelas que marcaron su carrera

Con una trayectoria de 22 años en la televisión, que incluye su participación en más de dos decenas de telenovelas, Marlene Favela es una de las actrices más cotizadas del medio del espectáculo, cuyos personajes han dejado huella en los televidentes, pero ahora reveló cuáles han sido sus proyectos favoritos a lo largo de su carrera.

La actriz mexicana, cuya más reciente aparición en TV fue en “La desalmada”, melodrama producido por José Alberto Castro para Televisa, compartió con sus fans un espacio dentro del canal de YouTube de Tlnovelas donde respondió algunas de las preguntas que le hicieron llegar, entre ellas, cuales habían sido las telenovelas que han marcado su trayectoria.

Con más de 20 melodramas en su currículum, para Marlene Favela fue complicado elegir los proyectos más importantes para ella o los que más le gustaron, sin embargo, reveló cuáles son las telenovelas que marcaron su carrera hasta el momento.

Durante la charla, Marlene Favela fue respondiendo una a una las preguntas de sus fans, desde sus primeros trabajos hasta cómo se llevaba con algunos de sus coprotagonistas y contó algunas anécdotas que le han ocurrido y mientras grababa distintas producciones.

Pero todo cambió cuando uno de los internautas le cuestionó sobre cuál había sido su telenovela favorita de todas las que había hecho hasta el momento y ella, tras pensarlo un poco, reveló que hay tres proyectos en los que le gustó mucho trabajar y que significaron algo muy importante para su carrera.

“¿De las que he hecho o de todas? Bueno, pues mira, todas, yo creo que ‘Gata salvaje’ fue un parteaguas en mi carrera como actriz, me abrió la oportunidad de protagonizar en México, en el extranjero, fue una novela entrañable, muy bonita, porque además fue mi primer protagónico y la gente la recibió con muchísimo cariño, estoy profundamente agradecida“, comentó Marlene Favela.

“’El Zorro: la espada y la rosa’ es otra de las novelas que a mí me encantó. Hay una novela que es de mis consentidas, que se llama ‘El rostro de la venganza’, fue uno de los últimos proyectos antes de hacer ‘El Señor de los Cielos’ para la cadena Telemundo, y fue una telenovela muy linda, de verdad, que me empujó y me arrastró a experimentar otras cosas como actriz“, agregó la duranguense.

Y es que en “El rostro de la venganza”, Marlene Favela interpretó a su primera villana, lo que representó un gran reto para ella: “Ser una asesina en serie, entonces esa es una telenovela que a mí en lo personal me gusta muchísimo”, explicó la actriz durante la charla.

Actualmente y tras participar en “La desalmada”, Marlene Favela se encuentra trabajando arduamente en la promoción de su línea de maquillaje pero en 2022 regresará con un nuevo proyecto de la mano del productor Salvador Mejía, con la telenovela “Corazón Guerrero”, en la que compartirá créditos nuevamente con Ana Martin. Mira el video a partir del minuto 11.





