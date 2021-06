Marlene Favela opaca a Livia Brito y Marjorie de Sousa con ceñido vestido en La Desalmada

Conocida por su belleza y su estilizada figura, Marlene Favela es una guapa entre las guapas y ello quedó demostrado al opacar a Livia Brito y Marjorie de Sousa después que las tres posaran con un vestido blanco, cada una a su estilo.

La actriz mexicana comparte créditos con las histrionisas en la nueva telenovela de José Alberto Castro para Televisa “La desalmada”, la cual ya se estrena el próximo 5 de julio, y no sólo eso, sino que el foro es un duelo de bellezas y en esta ocasión la duranguense fue la mejor librada al presumir sus curvas con un ceñido vestido.



En una comparativa de actrices luciendo atuendos de un mismo tono, Marlene Favela destacó pues no sólo es su escultural figura la que le dio el plus para destacar por encima de Livia Brito y Marjorie de Sousa, sino el gran porte de reina que tiene, que la hace lucir como toda una modelo de pasarela.

La protagonista de “Gata Salvaje” reposteó en sus historias de Instagram una imagen donde aparece junto con Livia Brito, Marjorie de Sousa y Kimberly dos Ramos, todas luciendo outfits en color blanco, como previo para calentar motores rumbo al estreno de “La desalmada” pues las tres forman parte del elenco.

Marlene Favela resaltó con un entallado y elegante vestido de manga larga y cuello alto que tenía una sexy abertura a la altura del pecho, dejando que la bella luciera sus encantos. La prenda estaba confeccionada con líneas horizontales y tres verticales que le dieron mucho movimiento; el largo llegaba debajo de las rodillas, haciéndolo aún más sofisticado.

Marlene Favela opacó a sus compañeras de "La desalmada" con un entallado vestido blanco. Foto Instagram Marlene Favela

La actriz complementó el espectacular atuendo con unas zapatillas abiertas de tacón alto en tono nude y el cabello suelto y únicamente recogido en la parte de adelante, como una especie de diadema. La estilizada figura con la ceñida prenda marcaba una pequeñísima cintura que dejó babeando a sus fans con su belleza.

Marlene Favela mató a sí a dos pájaros de un tiro pues no sólo compartió una publicación en su Instagram luciendo el vestido, sino que aprovechó para presentar a Leticia, su personaje en “La desalmada”, y de paso le hizo promoción a su tienda de ropa en línea, pues el inmaculado atuendo forma parte de su colección.

“Definitivamente Marlene. Hasta ahora no supero que será madre de José Ron, pero así son las novelas”, “Son muy guapas todas. Pero Marlene es otra cosa”, “Todas son hermosas pero me gusta cómo le queda el vestido la numero 3, Marlene”, “Mi favorita es Marlene”, “Marlene Favela”, fueron algunos de los comentarios que destacaron en la publicación original.

Como ya es sabido, Marlene Favela será la madre de José Ron en “La desalmada”, anuncio que causó polémica pues la actriz es apenas cuatro años mayor que el actor en la vida real. A muchos de sus fans les hubiera gustado verla como protagonista de esta producción de José Alberto Castro, quien eligió a Livia Brito.

