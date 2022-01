Marlene Favela no formará parte del elenco de Corazón Guerrero por esta razón

Luego que se había afirmado que Marlene Favela formaría parte del elenco de la nueva telenovela de Salvador Mejía “Corazón Guerrero”, ahora fue la propia actriz quien dio a conocer que no estará en esta producción, pese a que su nombre estuvo ligado a ella desde el principio del proyecto, junto con el de Ana Martin.

En una visita que hizo al matutino de Televisa “Hoy”, Marlene Favela reveló que decidió no estar en el elenco de este nuevo melodrama por una razón muy específica, pues aunque sí tuvo el ofrecimiento y le interesó, determinó no tomarlo.

La protagonista de “Gata salvaje” recién regresó a la televisión el año pasado al formar parte de “La desalmada”, telenovela en la que interpretó un rol estelar como Leticia, la madre de Rafael Toscano (José Ron), y se pensaba que “Corazón Guerrero” sería su segunda producción al hilo, sin embargo, no será así por esta razón.

La actriz mexicana acudió al foro de “Hoy” para hablar de sus próximos proyectos en la pantalla chica y fue ahí donde dio a conocer que no forma parte del reparto de la nueva telenovela de Salvador Mejía, la cual será protagonizada por Alejandra Espinoza y Gonzalo García Vivanco, con la participación antagónica de Altair Jarabo.

Aunque se desconoce qué rol era el que le habían ofrecido a Marlene Favela en esta producción, la duranguense señaló que decidió no estar en esta novela pues recién acaba de aparecer en televisión en “La desalmada” y considero que debe descansar un poco su imagen, pese a que tenía varios años alejada de la pantalla.

Durante la charla en el matutino de Televisa, Galilea Montijo le comentó a Marlene Favela que pronto la verían en “Corazón Guerrero”, pero la actriz la interrumpió y confesó que no estará en esta telenovela y dio sus razones para rechazar este proyecto, que ha levantado mucha expectativa.

“No voy… porque consideré que acababa de terminar ‘La desalmada’, tenía proyectos personales que realizar, no voy y me da pena, pero sé que les va a ir increíble, tienen un elenco maravilloso, una historia muy bonita, pero yo me voy a esperar a otro proyecto porque se empataba con mis cosas personales”, explicó la protagonista de “Contra viento y marea”.

Marlene Favela también señaló que quería pasar tiempo con su hija y viajar, además de trabajar en sus líneas de ropa y maquillaje: “Pero gracias por pensar en mí, Salvador, sé que les va a ir increíble, tienen un elenco extraordinario, unos protagonistas hermosos, así que va a ser un éxito, igual que ‘La desalmada’”.

La actriz aclaró que durante la primera parte de 2022 pretende enfocarse en sus negocios y en su hija, además de regresar al teatro con Rubén Lara: “Vamos a hacer una gira, y ya en el segundo semestre del año sí pensar en un proyecto de televisión”, finalizó.

