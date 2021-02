Marlene Favela habla de "La Gober” del Señor de los Cielos

El Señor de los Cielos fue una serie que le dio mucha popularidad a quienes participaron por que alacanzó el máximo rating de popularidad y es por eso que Marlene Favela habla, habla sobre su personaje en el proyecto de Telemundo.

Marlene Favela interpretando a La Gober, fue uno de los amoríos de Aurelio Casillas (Rafael Amaya), interpretando a Victoria Nevárez como “La Gober”.

“La verdad me voy muy contenta con este proyecto por que Victoria fue un personaje entrañable, un personaje de luz, un personaje muy bonito, que aportó mucho a mí en todos los sentidos, me voy feliz me voy satisfecha, y como tu dices de un proyecto que tu dices que gracias a dios ha sido un éxito y esperamos que esta segunda temporada sea del agrado de todos”, contó Marlene Favela.

“Me voy feliz, conocí gente maravillosa, hermosa y sobre todo aprendí mucho y esta segunda temporada tiene mucha más acción, la historia está muy bien contada, creo que los personajes están muy bien delineados hay una serie de escenarios maravillosos de exteriores de todo y creo que va a superar a la primera”, finalizó la actriz.

“Nosotros damos vida a la parte blanca, la parte generosa de esta serie, de este bandido. Ella representa el bien, la igualdad y los valores que tenemos todos”, declaró la protagonista de “Gata Salvaje”.

“Hay una escena muy bonita, en la que se la quiere llevar a recorrer al mundo. Y ella le hace creer que sí para entregarlo, a pesar del desenlace. Creo que, al final, al público le gusta lo que es imposible”, consideró.

Fueron las palabras que Marlene Favela opinó sobre su personaje como la gobernadora que se enamora de el malévolo Aurelio Casillas, que asegura fue muy profesional en todos los sentidos.

“Los dos tuvimos química increíble. Había escenas fuertes porque la historia así lo requiere. Fue muy cómodo porque sabíamos muy bien lo que se puede y hasta dónde da”, declaró la actriz de “Amor sin maquillaje” declaró la actriz.

"Cada telenovela representa un reto, pues debo darle vida a una mujer que no soy yo: enamorarme, entenderla, saber por qué actúa así, de dónde viene… Y Victoria era una mujer frágil y fuerte, a la vez, con muchas contradicciones", finalizó Marlene Favela.