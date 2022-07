Marlene Favela despide con cariño a Susana Dosamantes; fue su abuela en Corazón apasionado

La noticia de la muerte de Susana Dosamantes conmocionó al medio artístico mexicano, que todavía se recuperaba del fallecimiento del conductor de TV y actor Fernando del Solar, y Marlene Favela fue una de las famosas que pudo compartir con ambos y tal y como lo hizo con el ex presentador de “Venga la alegría”, ahora recordó a la afamada actriz mexicana.

A la protagonista de “Gata salvaje” no se le olvida que Susana Dosamantes fue su abuela en la ficción cuando ambas trabajaron en la telenovela “Corazón apasionado”, producida por Venevision Internacional para Venevision y Univision hace ya 10 años.

Fue así como Marlene Favela despidió con cariño a la madre de Paulina Rubio, compartiendo una serie de fotografías en las que posan durante las grabaciones del melodrama, en el cual la duranguense interpretó a la protagonista Patricia Montesinos y la primera actriz a su abuela doña Úrsula Villacastín, viuda de Campos-Miranda “la Generala”.

Así la recordó

Tras darse a conocer la noticia del fallecimiento de Susana Dosamantes, a quién le habían diagnosticado cáncer hace unos meses, Marlene Favela no pudo evitar rendirse una especie de homenaje a la reconocida histrionisa mexicana, con quien compartió el set de grabaciones en 2012.

La empresaria y modelo subió a su perfil de Instagram una publicación en la que compartió cuatro fotografías en las que posan juntas y tres de ellas corresponden a la época en la que grababan la telenovela “Corazón apasionado”.

“¡No tengo palabras! ¡¡¡Lo que me consuela es que no me quedé con ganas de decirte nada!!! Vuela alto mi amada #susanadosamantes”, fue el breve mensaje que la protagonista de “Los herederos Del Monte” escribió junto con las postales, haciendo reaccionar a otras famosas como Marjorie de Sousa y Lola Meritano, además de miles de fans que se manifestaron en los comentarios.

“Vi muchas novelas de ella, gran actriz”, “Recuerdo que ella en esa novela era tu abuela, qué gran actriz y hermosa”, “Qué triste, la recordé de la telenovela Eva Luna, la vi hace años cuando era pequeña y aún recordaba su cara. Recién me enteré que era la mamá de Paulina Rubio”, “Mis bellas doña Úrsula y Patricia”, fueron algunas de las reacciones.

Nieta y abuela

En 2012, Marlene Favela y Susana Dosamantes fueron nieta y abuela en “Corazón apasionado”, melodrama que fue protagonizado por la duranguense y Guy Ecker y donde la madre de Paulina Rubio interpretó a la abuela doña Úrsula, una mujer de carácter fuerte y armas tomar.

Doña Úrsula no le perdona a su hija Mara Patricia que se haya enamorado de un peón y por eso la corre del rancho junto con su hija Virginia. Pero con el paso de los años, Mara Patricia regresa y se casa con un hombre millonario con quien engendra a Patricia y otros dos hijos más. Patricia está marcada para repetir la historia de su madre y su abuela tiene los ojos sobre ella.

