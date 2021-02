Marlene Favela de guapa villana a heroína en Pasión y Poder

A través de un video en su canal de YouTube, Marlene Favela, cuenta como fue su experiencia en su último proyecto en la televisión, Pasión y Poder, donde comenzó como villana y terminó como heroina.

Cuando Marlene Favela decidió alejarse de los reflectores para dedicarse en tiempo completo a su hija Bella Seely acababa de terminar el proyecto a lado de Fernando Colunga, Jorge Salinas y Susana González.

“Para los que no saben, Pasión y Poder, fue mi última telenovela, aunque he tenido participaciones estelares en un par, después de Pasión y Poder, bueno Pasión y poder fue mi última telenovela que hice, la hice para la empresa Televisa, y Marlene Favela cuenta como llega el personaje de Nina Montenegro a su vida”.

“Nina Montenegro es el personaje que yo interpreto en Pasión y Poder, el personaje llega en un momento bien especial de mi vida, yo radicaba en los Ángeles California, estaba estudiando actuación, canto, ballet, un poquito de todo, estaba con mis clases que me estaban ayudando, para poder quitarme un poco el acento, etcétera”, dijo Marlene Favela.

“Me llama mi mánager y me dice oye, hay una posibilidad de hacer una telenovela en México, con un gran elenco ¿Te interesa?, el productor es José Alberto Castro (El Güero Castro), y bueno yo con los ojos cerrados a todos los proyectos del Güero les digo que si, he tenido la fortuna de hacer un par, más de un par de telenovelas en esa producción”, relató Marlene Favela.

“Le dije cuéntame del personaje y me dijo bueno, tienes que viajar a México a hacer un casting, entonces llego a México, recién desempacadita y me hicieron casting para dos personajes, para el personaje de la protagonista buena y para el peronaje de la protagonista mala por que esta telenovela para los que la vieron tenía dos galanes y dos galanas”, siguió relatando Marlene.

“Los bueno y los malos, con la misma importancia pero unos iban a ser buenos y otros malos, cuando a mi me hablan del personaje de Nina, por que primero hice el casting para le otro personaje y cuando a mí me hablan del personaje de Nina son de esas veces que sientes de yo quiero hacer ese ¿por que?, ¿Por qué Nina?”, bueno, por que Nina representaba toda la pasión y toda la fuerza de esa telenovela”.

“Era una mujer extremadamente enigmática, empieza siendo una mujer materialista, manipuladora, con muchos defectos como ser humano por que había tenido un infancia y una adolescencia muy dura y no era justificable pero era como su forma de enfrentar la vida después de todos esos sucesos que había vivido, carencias de familia, de amor”.

Siguió contando, "Hago el casting de las dos y yo dije ay dios que me quede con Nina, pasa una semana, me llama mi mánager y me dice bueno, eres Nina Montenegro, bueno, yo a Nina Montenegro la diseñé del cero al cien, obviamente había una escritora, obviamente había un guion, obviamente había una producción pero yo a este personaje lo agarré y dije no, yo lo tengo que hacer único, diferente”.

Marlene Favela en Pasión y Poder. Instagram Marlene Favela

“Diferente a todos mis trabajos anteriores además le voy a poner un toque muy especial a las cosas y bueno, así llega Nina, así es como me quedo con el casting, empezamos a grabar, me toca como pareja Jorge Salinas, además es un actor que yo admiro y respeto mucho es un gran actor, de los muy buenos actores de su generación, también una súper estrella, Fernando Colunga, también trabajar con el es una delicia por que es disciplinado, responsable, es galán, buen compañero y le aporta al proyecto”.

Marlene Favela, declaró que el trabajo con Susana González, es uno los momentos más bonitos por que son amigas desde hace mucho tiempo y la experiencia la cuenta como divertida al ser rivales de amor en la trama.