Marjorie de Sousa y las condiciones que puso para ser Julia en La Desalmada

En medio de las lágrimas, el pasado lunes (16 de agosto), Marjorie de Sousa culminó las grabaciones de La Desalmada, historia bajo la producción de Jose Alberto "El Güero" Castro y protagonizada por Livia Brito y José Ron. En el melodrama, la actriz y modelo venezolana, dio vida a Julia, personaje con el que logró despertar bajas pasiones siendo la villana de la historia pero por el que tuvo que poner algunas condiciones para encarnarlo.

Ante la excelente interpretación de Marjorie de Sousa en La Desalmada la estrella de Televisa confesó que, aunque ella tenía muchas ganas de volver a hacer una villana luego de haber interpretado a Kendra Ferreti en Amores verdaderos hace 10 años, puso condiciones para ser Julia.

Fue durante una entrevista vía Zoom para la revista People en Español, que la modelo venezolana reconoció que una de las condiciones que le puso a la producción de La Desalmada fue tener tiempo para convivir con su hijo Matías, fruto de su relación con Julián Gil.

"Esa fue una porque obviamente ya sabes que te cambia la vida por completo. La verdad he tenido la oportunidad, cosa que me preocupaba mucho, porque cuando empiezas a grabar casi no tienes tiempo de nada y aquí se nos ha respetado mucho el tema de poder estar con mi hijo. De hecho, mi hijo se fue casi toda la novela conmigo a Malinalco a grabar.También nos respetan mucho de que saben que estos personajes se tienen que ver bien, entonces tenemos que entrenar, sí llevamos una dieta y como que sí nos han permitido esos tiempos de entrenar".

Por otro lado, Marjorie de Sousa confesó que le llena ser una villana pero también conoce lo que conlleva ser la malvada de la historia. "Tenía muchas ganas de volver a hacer una villana. Aunque disfrutas todos tus personajes porque son como tus hijos, el hacer una villana es como más relajado, pero también tienes un peso muy importante porque a la hora de la verdad los villanos llevan la historia y son los que le enredan la vida a los demás, entonces si tenía muchas ganas de disfrutar otra villana".

Respecto a si estaba consciente del reto que implicaba ser Julia en La Desalmada, la famosa de 41 años señaló que no fue nada sencillo, pues ser Kendra la había marcado mucho. "Tenía un reto bien importante porque Kendra marcó muchísimo y la telenovela está nuevamente al aire. Curiosamente, me tocó el mismo director en los dos proyectos, entonces lo hablamos cuando empezamos: '¿Cómo le vamos a hacer porque venimos de este?'".

Aunque Kendra de Amores Verdaderos y Julia de La Desalmada se encargaron de hacer villanías, De Sousa expresó que ambas son muy distintas. "Ahorita que las veo al aire no se parecen en nada, aunque somos malas las dos. Kendra es como impulsiva, como que no pensaba tanto las cosas, como que hacía, actuaba y mataba a todo el mundo; esta Julia es como más calculadora, piensa más las cosas, proyecta como quiere todo, busca a las víctimas… Son bien diferentes".

Por último, Marjorie de Sousa aseguró sentirse muy afortunada de haber sido parte de La Desalmada, pese a que puso sus condiciones para intérpretar a Julia.

"Yo creo que es magia, muy pocas veces ocurre el encontrarnos con gente tan importante porque a la hora de la verdad somos un equipo y brillamos juntos, entonces no me queda más que decir gracias porque tú siempre pides 'quiero estar en un proyecto que sea exitoso, en un proyecto donde aprenda mucho, en un proyecto que me rete, en un proyecto que tenga un gran elenco, una gran producción' y yo creo que eso se dio en este".

