Marjorie de Sousa se resiste y Eduardo Santamarina la hace suya en La Desalmada

¡Increíble pero cierto! Tras su carácter machista y advertencias de que sólo estará con ella en la intimidad cuando él quiera y pueda, el personaje de Marjorie de Sousa en "La Desalmada", se resiste esta vez a entregarse a Octavio Toscano -villano interpretado por Eduardo Santamarina-, y éste la hace suya a la fuerza.

Y es que, tras la postura de que volvió del pasado por un asunto que dejó pendiente desde que se quedó en la calle junto a su hija Isabela Gallardo (Kimberly Dos Ramos) y su esposo Germán Gallardo (Sergio Basáñez) -por malos manejos de sus negocios- la también ambiciosa Villana Julia Torreblanca (de Sousa), siempre estuvo a disposición de Octavio con el pretexto de que lo ama.

Pero esta vez, se cansó de su machismo y prepotencia al ponerse celosa de su amiga Leticia Lagos (Marlene Favela) quien es esposa del mismísimo Octavio Toscano, quien busca jugar con Julia Torreblanca y cualquier mujer que le guste y se le presente, pues el personaje que interpreta Eduardo Santamarina es un macho empedernido que siempre consigue lo que quiere a como dé lugar sin importarle los medios.

Lee también: Marjorie de Sousa conquista a la naturaleza con relajado look en mini short de mezclilla

Octavio y Julia se encontraban en la cabaña que éste buscó para verse con ella y gozar se su intimidad. Ella le hace saber su preocupación a raíz de que se anunció la supuesta muerte de Octavio mediante volantes con su foto. Pero éste le cuestiona si en realidad lo que le preocupa es su vida o sus finanzas, pues éste la ayuda económicamente con una decorosa mensualidad.

Pero ella le asegura que está preocupada por él, porque lo ama y entre risas le dice que también por sus finanzas, pues le recuerda que tener una mujer como ella, cuesta y mucho, con lo que Octavio está de acuerdo, pues le hace saber que es un gusto bastante caro debido a que como usa ropa cara, pues aumenta su precio.

Lee también: Tras lucir sus curvas, Marjorie de Sousa llora con su última escena de La Desalmada

Julia enfurece y le dice que no es una cualquiera para que le hable así. Octavio reacciona como todo un macho y la toma del brazo; le pide que aguante su sentido del humor y que se preocupe cuando él no quiera verla, y no quiera darle un solo peso.

Julia le reclama que abusa de su paciencia porque sabe que lo ama y mejor prefiere irse. Octavio la toma a la fuerza y le da un beso con el que ella se siente incómoda y le grita que así no quiere que la haga suya. Pero el malvado Octavio argumenta que cuando se enoja y se pone difícil, le gusta y le atrae más.

Octavio la agarra a la fuerza y la acuesta en el sillón... sólo los gritos de Julia se escuchan. Acto seguido, Julia llora y el Toscano le pregunta si no le gustó, pero ella le hace saber que se siente mal, pues su actitud violenta no le gusta.

El marido de Leticia Lagos le dice muy cínicamente que no tiene por qué sentirse mal, pues ella despierta en él un instinto animal; comentario que evidentemente ofende a Julia en lo más profundo de su ser y se va llorando, desconsolada... ¿Qué pasará entre Julia y Octavio?

Para seguir viendo más de "La Desalmada", no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 9:30 pm, por el Canal de las Estrellas.

Síguenos en