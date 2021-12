Marjorie de Sousa revela posible participación en Corona de Lagrimas, 10 años después

Entre las últimas entrevistas que la actriz Marjorie de Sousa ha dado a medios estadounidenses luego de su participación como protagonista de portadas de revista, la venezolana reveló que posiblemente pueda tener participación en la nueva historia de José Alberto 'El Güero' Castro como es "Corona de Lágrimas, 10 años después".

Y es que, tras su éxito como Julia Torreblanca, la villana de "La Desalmada" que precisamente fue producción del hermano de la actriz Verónica Castro, el público pide más de la historia de amor de Fernanda Linares (Livia Brito) y Rafael Toscano (José Ron), que posiblemente salga al aire el segundo semestre del 2022 o a principios del 2023.

Y las preguntas de la prensa no paran en relación a la historia de amor de corte campirano de Televisa que ha dejado una profunda huella entre los televidentes y los fanáticos de los actores que sin duda alguna, se llevaron los aplausos junto a su productor.

Tras ser parte de nuevo de "Original Living Magazine", un publicación estadounidense a cargo de la diseñadora Isabel Lopez de Miami, Florida que colabora con varias estrellas de la farándula, Marjorie de Sousa reveló su posible participación en "Corona de Lágrimas, 10 años después", y aunque no dejó claro si es un hecho, dejó la puerta abierta a cualquier posibilidad.

"En la preparación -por así decirlo- del nuevo proyecto que es 'Corona de Lágrimas', se nos asomó la idea y la posibilidad, incluso grabamos una continuidad para comerciales y para tapas".

Por otro lado, la venezolana de 41años que recientemente cambió de look y dejó atrás su cabello rubio claro, dijo: "No sé cuando va a salir eso, no sé si va a salir o no va a salir".

Así mismo, la madre del pequeño Matías Gil de Sousa expresó su deseo de aparecen en el nuevo proyecto de su amigo y productor 'El Güero' Castro, debido a esto: "Sería maravilloso coincidir porque la verdad hicimos un súper equipo; estoy muy agradecida con 'El Güero', con todos mis compañeros", finalizó.

Por su parte, la cuenta de Instagram bajo el perfil de @sousaticos -una de las páginas de fans más fieles de Marjorie- compartió el momento de la entrevista, cuya descripción se lee: "¿Será que @marjodsousa vuelva a coincidir con @elgueromex esta vez para @coronadelagrimasof? Sería un exitazo".

En tanto, algunos fans de la actriz han dejado ver su deseo por seguirla viendo en la pantalla chica de Televisa: "Sería hermoso verla en otra novela", otros más, externaron su deseo tras enviarle algunos halagos: "Bonita!!!! regálame un beso, luces perfecta mi amor...", "Hermosa, Dios te bendiga siempre a ti y a Mati".

