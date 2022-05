Marjorie de Sousa regresa a Telemundo y se suma a 'El Conde'

Un nuevo rompecabezas se está armando para completar el elenco de una de las nuevas telenovelas de Telemundo, y tras firmar con la televisora para proyectos que no habían sido revelados, hoy se sabe que la actriz venezolana Marjorie de Sousa se suma como villana a "El Conde", la nueva producción, cuyos protagonistas serán Ana Brenda Contreras y Fernando Colunga.

Lo que indica que Marjorie de Sousa volverá hacer de las suyas como una de las villanas del cuento y todo parece se que esto será una explosión de emociones, pues la venezolana de 42 años no hará sola el trabajo de hacer maldades a los protagonistas y a los buenos.

Pues entre el martes pasado, se reveló que un cuarteto de actores que vienen de una reciente producción de Televisa, como fue "Mi Fortuna es Amarte" (2021-2022) de Nicandro Díaz, se han agregado al prometedor elenco de la historia.

Ellos son Omar Fierro, quien recientemente se ha estrenado como villano de telenovelas, Chantal Andere y Sergio Sendel -quien marcó su regreso a las telenovelas con esta producción- y con quien la hija de Jaqueline Andere ya ha hecho mancuerna anteriormente con Sendel en el papel de villanos en "Destilando Amor" (2007) del mismo productor.

Y a ellos se suma la actriz Jéssica Coch, que había estado alejada de los melodramas y cuya última participación fue en "Mi marido tiene familia" (2017), producida por Juan Osorio. Pero la sorpresa de este fin de semana es que ya se ha revelado que el proyecto para el que la venezolana se está preparando físicamente, es para "El Conde", en el que pretende brillar por todo lo alto.

Y además de People en Español, revista a la que siempre da sus exclusivas la actriz -esta vez a través de Carol Joseph-, fue el periodista Chema Cortés, quien confirmó la participación de Marjorie de Sousa en "El Conde", luego de una reciente publicación, la cual detalla lo anteriormente escrito.

En efecto, la villana de telenovelas lo seguirá siendo en esta nueva producción de Telemundo, en la que hará mancuerna con Ana Brenda Contreras y Fernando Colunga, siendo ésta, la primera vez que trabaja junto a ellos; y lo que seguramente será una explosión en la pantalla chica ya que es la primera vez que los actores protagónicos trabajan juntos y ambos regresan a los melodramas después de una larga pausa.

Y por otro lado, se une a un magistral cuarteto de antagonistas, con quienes tampoco ha trabajado pero que siempre logran poner al espectador al filo del asiento con sus locuras en pantalla.

En tanto, Marjorie de Sousa no sólo regresa a los melodramas después de dar vida a la malvada Julia Torreblanca en "La Desalmada" (2021), sino que además, volverá a trabajar con Telemundo luego de su participación en la telenovela "Al Otro Lado del Muro" (2018); lo que por supuesto, después de cuatro años de ausencia en la televisora estadounidense más importante de habla hispana, ha puesto muy felices a los ejecutivos, a la actriz y claro, al público que quiere volver a verla de nuevo en la pantalla chica.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!