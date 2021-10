Marjorie de Sousa: principales retos para hacer a Julia Torreblanca en La Desalmada

Tras su regreso a los melodramas clásicos de Televisa, la actriz Marjorie de Sousa lo hizo por la entrada triunfal, pero no todo fue tan fácil, pues tras dar vida a una de sus villanas que más han marcado su vida como intérprete, la venezolana mayor Fueron los principales retos que desafió para dar vida a Julia Torreblanca , su personaje de villana en "La Desalmada".

Fue en una charla que tuvo con la producción de José Alberto 'El Güero' Castro, que Marjorie de Sousa contó todo lo que tuvo que pasar para dar vida a Julia Torreblanca y cual ha sido su experiencia al interpretar a la villana más buena de " La Desalmada ".

Por su parte, fue la cuenta oficial del melodrama producido para Televisa , que expuso: "@marjodsousa nos comparte su experiencia en #LaDesalmada. ¿Qué crees que le deparará a Julia? Disfruta de los últimos capítulos de lunes a viernes, 9:30 pm MEX #ConLasEstrellas @elgueromex ".

Así comenzó contando Marjorie de Sousa de su magistral trabajo actoral en "La Desalmada": "Ay no, eso es para mí algo muy especial".

¿Qué retos te implicó el personaje?

Justo estaba pensando en eso. Yo siempre hago como una especie de terapia psicológica antes y después, porque yo creo que llega un momento en que los personajes tienen tanto de ti, que obvio, necesitas soltarlos y darle las gracias por el tiempo que se quedará y estamos contigo.

En tanto, la actriz de 41 años contó cómo es que convive con sus personajes y qué hace para recibirlos y dejarlos ir de su vida, porque a final de cuentas los tatúa en su piel, tanto, que tiene un protocolo para darles la bienvenida y otro para despedirlos, aunque a veces resulta difícil, como en el caso de Julia Torreblanca.

"Al principio les das una bienvenida y analizas qué características y qué cosa les vas a dar de tu persona. A lo largo del proceso ellos se van apoderando poco a poco de gestos, de emociones, de cosas que uno le va poniendo. Al final siempre me despido, le doy las gracias a mi personaje por todo lo que hizo, por todo lo que me hizo vivir sentir, vibrar".

"Incluso cuando hay escenas de dolor o maltrato, trato de hacer una pequeña meditación en la que digo: 'Esto no me pertenece, esto le pertenece del personaje, yo soy actriz', porque lamentablemente somos emociones, trabajamos con las emociones y eso sí nos termina afectando emocionalmente, literal".

El proceso de despedida de Julia Torreblanca se ha visto interrumpido por varias razones: la primera es que durante las últimas semanas del melodrama en México, se estrenó en Estados Unidos a través de Univisión y no le ha permitido decirle "adiós" de una vez por todas.

La segunda razón, tiene que ver con un proyecto de trabajo que tuvo recientemente en Miami, Florida sobre la concientización de la autoexploración para prevenir el cáncer de mama, por el que se ganó las llaves de la ciudad como personalidad distinguida. Así lo contó:

"Entonces con Julia estoy en ese proceso. He tenido unas semanas tan ajetreadas por que terminé de grabar y me tuve que ir corriendo a Miami, regresé, entonces como que no he terminado de decir 'ok'. Llegué a mi casa y dije: 'Ay, ¡se acabó el llamado!' y ahora estoy justo en ese proceso de despedirme de ella...".

Al mismo tiempo, Marjorie de Sousa dejó ver lo que tanto 'El Güero' Castro como Livia Brito -quien protagoniza la historia-, han dicho con anterioridad; una posible segunda temporada de "La Desalmada".

"No sé si lo haga al 100%, por lo menos la voy a dejar en pausa porque no sabemos si viene otra temporada... Entonces es un proceso muy bonito pero poco extraño porque tienes que decirle gracias, adios, tienes que despedirte y literal hasta llorarla porque hay personajes que te marcan mucho".

¿Qué mensaje deja "La Desalmada"?

"Se me pone la piel chinita, estaba en Estados Unidos porque estaba haciendo otras cosas de trabajo y prendía la tele y veía los tuits (Twitter) de todo lo que la gente manda y gracias también a la gente de Estados Unidos, somos los más visto de la televisión en Español y aquí [en México] ni se diga".

"Yo creo que recuperamos un horario bien importante, la gente tenía ganas de ver historias así. Nos colocó de nuevo porque llegó un momento en que se quedó un poco pausado todo el tema del melodrama, telenovelas y yo creo que la gente quiere eso".

La actriz que se ha coronado como la mejor villana de las telenovelas este 2021, apostó porque debe haber más historias de este tipo en la televisión para cautivar al público, pues ante las diversas problemáticas que se viven día a día, es bueno brindar este tipo de contenido:

"El Mundo ahorita está en guerra, está patas pa'rriba -como decimos nosotros- y la gente quiere soñar, quiere enamorarse, quiere llorar con nosotros, quiere odiarnos a los villanos, quiere amarnos, quiere ser como nosotros, entonces se nota porque el público ha respondido de esa forma, entonces yo lo único que puedo decir es gracias, que los bendigo, que les agradezco que nos dejen entrar a sus hogares, les digo siempre y se los repito".

Sobre la sororidad en "La Desalmada":

"Yo creo que es maravilloso poder resaltar las cualidades de todas nosotras. No existe un ser humano total mente bueno y uno totalmente malo; todos tenemos muchos defectos y venimos a aprender, yo creo que Julia también viene a eso pero todos los personajes los han cometido y en esa oportunidad a cada mujer se le presentan opciones como yo le dije: 'Tú tienes estas puertas y tú decides por donde de quieres meter, si quieres vengarte o quieres hacer esto".

"Y yo creo que hasta la propia Fernanda [Livia Brito] vive en esa confusión; a veces no se ve tan buena o tan mala, y es un ser humano, sufre, llora y a veces tenemos que pasar por situaciones que no nos gustan para que salir adelante. Mucha gente no lo entiende y piensa que tú eres la mala pero necesitas tomar esa decisión porque no tienes otra forma de salir adelante".

Marjorie de Sousa dijo que no apoya la forma en la que Julia Torreblanca ha actuado para conseguirlo; sin embargo, admira algunas cualidades de ella, que asegura, todas las mujeres deberían de aprenderle:

"Creo que es bonito poder reflejar a las mujeres porque a pesar de que Julia pueda ser la villana de esta historia, es una mujer que tiene mucha capacidad, habilidad mental y fuerte, empoderada... Es una mujer que no se detiene por nada. A veces deberíamos de tener un poquito de Julia en ese sentido de que no le importa el qué dirán; aunque sí le importa, pues no se quiere quedar en la calle. Ella está como sorda, llevándose todo por delante y cumpliendo sus metas".

" No apoyo lo que ella hace a nivel de maldad de meterse con Octavio [Eduardo Santamarina] -que ojo- era el amor de su vida él era la relación de ella de muchos años atrás antes de Leticia [Marlene Favela]. Entonces hay muchas cosas de ella que no apoyo pero apoyo su tenacidad y sus ganas de salir adelante como sea ; entonces todos los personajes tienen esas características, están sobreviviendo en medio de este caos que se genera en 'La Desalmada' porque a la hora de la verdad todos terminamos siendo desalmados ", finalizó.

