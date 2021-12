Marjorie de Sousa presume éxito de La Desalmada en Univisión junto a Eduardo Santamarina

Desde el pasado 23 de agosto, fecha en la que se estrenó la telenovela "La Desalmada" en Estados Unidos a través de la señal de Univisión, la actriz Marjorie de Sousa sigue haciendo de las suyas como la villana de la historia y recientemente presumió su éxito como Julia Torreblanca en una foto en la que aparece junto a Eduardo Santamarina quien a su vez dio vida al despiadado villano Octavio Toscano.

Este 2021, no pudo haber mejor mancuerna de villanos reunidos por el productor José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa, quien los eligió junto a un grupo de escritores para la historia de corte campirano "La Desalmada" con la que regresaron los melodramas clásicos a la pantalla chica en México.

Y el pasado martes, Marjorie de Sousa compartió una postal con la que recuerda el nivel de maldad de Julita Torreblanca y Octavio Toscano, quienes hicieron la vida imposible al resto de los personajes del melodrama como Leticia Lagos (Marlene Favela), Fernanda Linares (Livia Brito) o Rafael Toscano (José Ron) entre otros.

Lee también: Marjorie de Sousa presume silueta en la playa y preocupa a sus seguidores tras mensaje

Fue a través de sus historias de Instagram, que la venezolana de 41 años, recordó con épica foto junto a Eduardo Santamarina, que ambos dieron vida a los personajes que más pusieron a temblar a los "débiles" del reparto, quienes siempre se dejaban manipular por este par.

En un repost de Univisión, se lee: "¿Saldrá a la luz la traición de Octavio y Julia? Te vemos esta noche en #LaDesalmadaUS", mientras los actores aparecen en una foto por demás comprometedora y que indica claramente la traición que juntos han hecho a Leticia Lagos, quien por más de 20 años ha sido la esposa abnegada de Octavio y la amiga buena y comprensible de la malvada Julia Torreblanca.

Lee también: Vicente Fernández, revelan fuerte declaración de Doña Cuquita

Pues no hay que olvidar que Julia Torreblanca dijo desde el principio de la historia, que volvió por algo que dejó pendiente en el pasado; y es que, desde que eran jóvenes, Leticia, Octavio, Germán Gallardo (Sergio Basáñez) y la propia Julia, eran grandes amigos, y aunque Julia amaba a Octavio, eligió a Germán por heredar una cuantiosa herencia, que una vez casados, le dio la vida de reina a la que ella aspiraba.

Pero una mala jugada le daría un revés a su vida dejándolo sin nada, despojándolo de todos sus bienes materiales y demeritando con ello, la relación de pareja con Julia y el propio Octavio Toscano, a quien le pidió ayuda y éste se la dio sin negársela; pues había una poderosa razón por la que lo estaría ayudando sin escatimar, y es que fue Octavio el culpable de que Germán perdiera su fortuna.

Por lo pronto, en lo que se desenreda el nudo de la historia de "La Desalmada", aún se pueden seguir disfrutando de las actuaciones del elenco en Estados Unidos a través de la señal de Univisión de lunes a viernes a las 10PM/9C.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!