La actriz Marjorie de Sousa, ¿fue mamá de Tere, la Secretaria? el personaje interpretado por Raquel Garza, pues sí, pero lo hizo en ficción en una telenovela en la que todo salió mal debido al bajo presupuesto destinado para la producción televisiva.

Fue en enero de este 2022 que la actriz venezolana fue invitada al programa cómico, subido de tono "Más Noche" que conduce Israel Jaitovich y con el fin de mostrar sus dotes de comedia, Marjorie de Sousa hizo una telenovela en la que todo, absolutamente todo salió mal.

Y es que, en la presentación de dicho sketch, se reveló que se había destinado la módica cantidad de $3 pesos para hacer estas escenas que terminaron siendo todo un caos... Por principio de cuentas, la actriz que "tenían prevista" para hacer el personaje de la hija de Marjorie de Sousa que era Belinda, no llegó, por lo que Raquel Garza se vio en la necesidad de cubrir ese espacio, además de que ella cobraba más barato.

Pero el sketch estuvo lleno de errores, toda vez que ni Raquel ni siquiera alcanzó a leer los libretos, pues iban llegando minutos antes de entrar a escena, lo que por supuesto, puso todo de cabeza. Y retomando la historia, Marjorie de Sousa le exige que le diga quién la engañó, mientras le arranca la manga del vestido y le dice: "No te quieras sacar la respuesta de la manga".

Y para darle continuidad a la historia de manera improvisada, Marjorie manda a Raquel Garza a su habitación pero no hay tal escenario, pues le recuerda que el presupuesto era tan poco que no alcanzaron a construirla. En eso llega el príncipe azul de Raquel y tras querer abrirle la puerta, se cae la manija, no sin antes, caerse de una silla del comedor que tenía rota una pata.

Marjorie no podía aguantar la risa, pero aún así sacó adelante la historia mal escrita, mal planeada y sacada de la manga. Fermín de Jesús (Jaitovich), el galán de Jimena Fernanda (Garza), rompe la puerta para entrar, pues estaba tan vieja que la habían utilizado en la primera versión de "Los Ricos También Lloran" (1979).

Y tras entrar por el amor de su vida, le pide que se vayan pero la madre de ella interviene y le advierte que no se va a llevar a su hija a ningún lado, ni la tocará, pero éste le dice: "¿A tocarla?, jaja... ¡si supiera, señora!", por lo que Marjorie que derrochaba belleza y sensualidad con unos leggings amarillos y blusa y tacones negros, no tuvo más remedio que aventar al galán de su hija y aventarlo contra una pared que terminó con parte del set de grabación, pues tumbó el muro con todo y decoración.

Y enojado pregunta: "¿Por qué en esta telenovela todo sale mal?"; se aparece un técnico de Televisa (Miguel Vallejo) comiendo una torta y un refresco y le dice que porque se hizo "con tres varos", y le advierte que se apure a actuar, pues a él nomás le pagaron dos horas y ya se quiere ir.

Fermín de Jesús le pide a Jimena Fernanda que se vayan lejos pero todo se derrumba cuando le dice que gana tan poco que apenas le alcanza para llevarla a dar una vuelta a la manzana. Su madre (de Sousa) le dice que él no le conviene pues es un donnadie, y tiene al galán perfecto para ella, Sebastián Rulli, y en eso entra por la puerta rota, otro galán (Gustavo Munguía), pues no les alcanzó para traer al argentino.

Aunque Fermín insiste en que se va a llevar a su hija, pero Marjorie toma una pistola y le apunta con el arma, pues no se llevará a su hija o de lo contrario le volará los sesos, y el galán habría escuchado mal, pensando que sus partes nobles, "los esos"... pero a la hora de accionar la pistola no dispara y tira dos balazos al aire, trayéndose un reflector.

El técnico entra y le dice que se preocupe, pues el artefacto estaba desde la telenovela de "El Extraño Retorno de Diana Salazar" de los 80's. Marjorie de Sousa le advierte que no de un paso más o le avienta su lobo feroz y sale un pequeño perrito indefenso "que ataca" al galán.

Gustavo Munguía retoma su lugar y pues ya no hubo más dinero para pagarle a Jaitovich. Entra Eduardo Manzano y dice que hasta ahí llegó el guion y aparece el técnico con un cartelón de "Fin".

