Marjorie de Sousa, la enemiga de Ana Brenda Contreras por su amor desmedido a Fernando Colunga

Una nueva historia prepara la empresa Telemundo, que hasta el día de hoy, ha traído grandes sorpresas en cuanto a su elenco, desde su anuncio el pasado lunes 23 de mayo que ya circula en redes sociales. Y entre los famosos que formarán parte del melodrama llamado "El Conde", ya se espera la participación de Marjorie de Sousa, quien se vislumbra como la enemiga de Ana Brenda Contreras por su amor desmedido hacia Fernando Colunga.

Así es, tras su participación como la malvada Julia Torreblanca en "La Desalmada" (2021), Marjorie de Sousa seguirá la misma línea de su personaje anterior, sólo que esta vez, en una ambientación de época, pero lo que sí es un hecho, es que le hará la vida de cuadritos a Ana Brenda Contreras.

En cuanto al personaje que desarrollará el actor Fernando Colunga en su regreso a los melodramas, será un hombre llamado Alejandro Gaitán, quien será víctima de una conspiración en su contra, por lo que es encarcelado, pagando un crimen que cometió.

Años más tarde sale de prisión y planea su venganza empezando por hacer pagar a quienes tanto daño le hicieron pero también haciendo todo lo posible para limpiar su nombre. Otro de sus objetivos será recuperar el tesoro secreto que le dejó un hombre al que conoció en la cárcel.

La ambientación de la historia original del escritor francés Alejandro Dumas, "El Conde de Montecristo", es en países europeos como Francia, Italia y algunas otras islas que conectan con el Mar Mediterráneo entre 1814 y 1838.

En tanto, se sabe que entre otros actores confirmados para "El Conde", esta nueva adaptación de Telemundo, figuran Omar Fierro, Sergio Sendel y Chantal Andere, quienes vienen de interpretar a una tercia de villanos de "Mi Fortuna es Amarte".

Por otro lado, se sabe que Jéssica Coch regresa a las series televisivas y hará mancuerna con Víctor González a quien este 2022 se le vio actuar como villano en el remake de "Los Ricos También Lloran", así como a Erika de la Rosa, quien fue compañera de foro de Marjorie de Sousa para la serie unitaria del canal Life Time "Amores que Engañan" que consta de diez historias diferentes, y en la que actuaron también en diferentes episodios, así como el propio Omar Fierro.

Y para dar vida a una nueva villana que se sumará a su carrera artística como Julia Torreblanca de "La Desalmada" o la inolvidable Kendra Ferreti de "Amores Verdaderos" (2012), se sabe que Marjorie de Sousa y el resto del elenco, iniciarán grabaciones próximamente; aunque aún se desconoce el horario de transmisión y demás detalles como la fecha de estreno.

El clip fue compartido por el canal de YouTube ADJORI, en el que se detallan algunas de las características de la serie televisiva de Telemundo.

