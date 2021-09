Marjorie de Sousa, humillada por Livia Brito en La Desalmada

En la vida real, ambas actrices se llevan muy bien, pero en la ficción, ¡la cosa está que arde!; y es que Julia Torreblanca, el personaje que interpreta Marjorie de Sousa, en "La Desalmada", se ve fuertemente humillada por Livia Brito, quien personifica a Fernanda Linares.

Y el asunto no queda ahí; pues 'La Desalmada' se ve apoyada por Octavio Toscano (Eduardo Santamarina), quien además de morir de amor y deseo por ella, es su recién estrenado suegro luego de casarse con su hijo Rafael (José Ron) y desafiar a todos los que no creían en su amor, empezando por el mismo Octavio.

Julia Torreblanca no quita el dedo del reglón de quedarse con el hombre que le hace pasar los mejores momentos en la cama; por eso, ha logrado engañar y verle la cara a Leticia Lagos (Marlene Favela), esposa de Octavio -el hombre en cuestión- y madre de Rafael, con quien estuvo a punto de casarse su hija Isabela Gallardo (Kimberly Dos Ramos).

Por ello, ha logrado también meterse en 'El Primor', hacienda de los Toscano Lagos por dos razones; la primera, para seguir ganándose la confianza de Leticia, a quien llama su mejor amiga y quitarle a Octavio y la segunda es para "hacer puntos" con Rafael y que acepte de nuevo a su hija Isabela.

Pero sus planes se ven obstaculizados con la boda de Rafael y Fernanda; pues al siguiente día de su boda, van a visitar a los padres de Rafael y Fernanda "hace las pases" con Octavio con tal de ganarse su confianza y hacerlo pagar por el par de crímenes que cometió hace tres años cuando le arrancó la felicidad y su alma al asesinar a su marido Santiago Ramírez (Yahir) y de paso, abusó sexualmente de ella, para después quitarle la vida, cosa que no sucedió.

Entre tanto, acepta quedarse a vivir ahí con tal -también- de que su esposo esté cerca de sus padres. Cuando están en plena charla Octavio, Leticia, Rafael y Fernanda, llega Julia sorprendida por que no se esperaba que hubiera "visitas".

Y es el propio Octavio quien aprovecha para informarle que no son ningunas visitas, que incluso se mudarán a la hacienda y que es mejor que ella se regrese a vivir con su hija Isabela y su todavía esposo -de quien se quiere divorciar porque lo considera un mediocre- Germán Gallardo (Sergio Basáñez).

Por lo que Julia se ve opacada en todos los sentidos por Fernanda; y les hace saber a Fernanda y Rafael que ojalá el sufrimiento de su hija Isabela haya valido la pena y que ellos sí puedan ser felices; por otro lado la villana de "La Desalmada", producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa, hace caso omiso a la forzada sugerencia que la hizo Octavio de regresarse a su casa.

Además Fernanda le dice que agradece mucho su sinceridad y también le informa que ya limó asperezas con Isabela y que quedaron en tener una relación cordial; pero le dice que sabe que ella siempre la va a odiar por haber conquistado a Rafael.

Y no es la única que pone las cartas sobre la mesa; pues Rafael le hace saber que si Isabela no tiene problemas con ellos (aparentemente) lo mismo esperan de ella, pero si es que tiene un problema con Fernanda, no sólo lo tendrá con ella, sino también con él.

Fernanda le pide que si tiene alguna otra diferencia con ella, que se lo diga en ese instante, pues es el momento oportuno, pero Julia le dice que pondrá todo de su parte para que se lleven bien.

Y en tanto, la segunda vez que se ve humillada por Fernanda es cuando ella disfruta del día mientras platica con Leticia y Octavio y de repente llegan Rafael y su esposa Fernanda para meterse a la piscina y se quita el pareo luciendo cuerpazo en un bikini color rosa fucsia.

Por otro lado, el despiadado Octavio -su suegro-, se queda perplejo al verla lucir ese cuerpo de diosa, que desea con todas sus fuerzas, desde aquella vez que la hizo suya a la fuerza.

¿Seguirá sufriendo Julia Torreblanca más humillaciones a causa de Fernanda Linares en "La Desalmada"? Para seguir viendo más de esta historia, no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

