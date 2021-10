Marjorie de Sousa humillada con cachetadón de Marlene Favela por roba maridos en La Desalmada

En su última semana, "La Desalmada" está mejor que nunca y se han hecho reveladoras confesiones que sin duda alguna han dejado en la cuerda floja a algunos personajes como a Julia Torreblanca, la villana interpretada por la actriz Marjorie de Sousa quien ha sido humillada con cachetadón de Marlene Favela (quien da vida a Leticia Lagos) por roba maridos.

Y es que no es para menos. Luego de todas la maldades que ha hecho Octavio Toscano (Eduardo Santamarina) quien se ha llevado a mucha gente entre sus planes con tal de ser el más poderoso de Ichámal en sus negocios y en la política, Fernanda Linares (Livia Brito) una de las más afectadas por sus tranzas, lo ha desenmascarado en frente de su esposa Leticia y de su hijo Rafael Toscano (José Ron), quien se ha puesto de parte su padre sin creerle ni una sola palabra a Fernanda.

Que además de demostrar que las fotos tomadas por Piero (Gonzalo Vega Jr.) con César Franco (Daniel Elbbitar) no eran más que una secuencia de clases de defensa personal, así como los contratos forzados y con firmas falsificadas de campesinos que tuvieron que cederles sus tierras para poder construir su empacadora Carnesmex, hay algo todavía más grave para Leticia.

Lee también: Marlene Favela cachetea a Marjorie de Sousa y Eduardo Santamarina en La Desalmada

Lo anterior, sin contar cómo fue que mató a su marido Santiago Ramírez (Yahir) en frente de ella y al mismo tiempo abusó vilmente de Fernanda en plena noche de bodas. Sin dejar de lado que le prendió fuego dentro de su camioneta para hacer que pareciera un accidente.

Pues Fernanda muestra un vídeo que fue encontrado por sus amigos Luis y Juana (Raúl Araiza y Verónica Jaspeado) entre información confidencial en el que aparece con Julia burlándose de la propia Leticia a sus espaldas, sin imaginar nunca que serían a ser descubiertos en la producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa.

Lee también: La Desalmada tendrá dos finales; así lo reveló José Alberto Castro, su productor

Octavio no logró convencerlos de que no escucharan a Fernanda y vaya sorpresa que se llevaron todos, pues ante la desagradable sorpresa, Leticia le propinó una cachetada a Octavio y salió despavorida como alma que lleva el diablo a buscar a Julia para darle su merecido.

Dos cachetadas fueron las que le propinó Leticia a Julia y ésta sin saber qué pasaba -o haciéndose la que no sabía-, le pregunta qué pasa. Leticia le entrega el arete que se encontró una de tantas veces en el escritorio del despacho de Octavio.

Lo que la alertó a que le estaba siendo infiel, y aunque tardó para descubrir que tenía viviendo a la propia enemiga en casa, finalmente se enteró de que quien se decía su mejor amiga, en realidad es una arribista que sólo buscaba conseguir dinero con su propio marido ofreciéndosele en cada oportunidad.

Motivo suficiente para que Leticia enfureciera y le diera un par de reveses que hicieron desatinar a Julia; no obstante, ni eso la frenó para que le dijera a Leticia que ese arete no era de ella, sino que podría ser de Fernanda o de Sandra Fuentes (Fiona Muñoz), una muchacha que empezó a trabajar con Octavio corriendo sus caballos pura sangre.

Pero claro, Leticia no le creyó ni media palabra luego de haber visto el vídeo de ella con su marido Octavio y tras llamarla víbora, le pide que se vaya de su casa. Las habilidades de Julia no tienen límites y ella le dice a Leticia que si tuvo que ver con Octavio fue porque no tuvo otra opción, pues la acosaba y la tenía amenazada.

Así mismo le asegura que ella nunca la traicionaría y tras quererla abrazar para suavizar la situación, Leticia le pide que no la insulte con ese abrazo pensando que Leticia es una idiota; pues le informa que vio un video en el que Julia dice que desde hace tiempo ella y su marido le han estado viendo la cara de idiota.

Y con lágrimas de cocodrilo, Julia le dice que dice que ella tuvo que ceder con Octavio, pues fue la condición que le puso para dejarla vivir en la hacienda 'El Primor'. Pero sin más ni más, le exige que se largue de la hacienda; pese a ello, Julia le ruega que la siga dejando vivir ahí, pues le dice que si su hija Isabela se entera de lo que está pasando puede perder al bebé -que finalmente perdió-.

Leticia le dice que Isabela (Kimberly Dos Ramos) se puede seguir quedando en la hacienda pero ella no. Incluso, le hace saber que ahora entiende por qué es tan desleal y mentirosa, pues lo ha heredado de ella. Julia le dice que no le puede prohibir que vea a su hija y Leticia arremete advirtiéndole que si quiere verla, será bajo sus condiciones, de todas formas su hija está mejor sin ella.

La cosa está que arde en "La Desalmada" y para seguir viendo más en su semana de desenlace, no te pierdas la telenovela este miércoles, jueves y viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Síguenos en