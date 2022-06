Marjorie de Sousa hace un guiño a La Desalmada recordando importante celebración

El medio artístico está de manteles largos celebrando a importantes personalidades que están cumpliendo un año más de vida y la actriz Marjorie de Sousa no fue la excepción, y en las últimas horas, hizo un guiño a "La Desalmada", telenovela con la que volvió a los melodramas de Televisa, y recordó una importante celebración.

Se trata del cumpleaños número 59 del productor José Alberto 'El Güero' Castro, quien se vio muy agasajado junto a otras estrellas con las que actualmente está trabajando en "Corona de Lágrimas 2". Y como otr@s famos@s del medio del espectáculo, se unió a las felicitaciones de quien fuera su productor en "La Desalmada" (2021) realizada para Televisa Univisión.

Fue por ello que justamente el día de ayer, martes 30 de mayo, la venezolana, quien también tuvo la oportunidad de celebrar sus 41 años durante las grabaciones del melodrama de corte campirano en 2021, dedicó un espacio en sus historias de Instagram, para celebrar al hermano de la actriz Verónica Castro.

Lee también: Marjorie de Sousa comparte rutina de ejercicios que la hace lucir perfecta en televisión

Fue en una postal con movimiento que Marjorie de Sousa compartió junto a Eduardo Santamarina, la primera actriz Ana Martín y el propio productor José Alberto 'El Güero' Castro, durante las grabaciones de "La Desalmada" en las locaciones de Malinalco, Estado de México o Zempoala, Hidalgo, donde se rodó la historia de Fernanda Linares y Rafael Toscano (Livia Brito y José Ron).

Y con coloridos gorritos de fiesta o espantasuegras y hasta un pastel y globos, fue que la venezolana de 42 años, celebró a su ex productor recordándolo en una divertida fotografía que ha quedado para la historia e la que se lee: "Feliz cumple mi querido @elgueromex".

Lee también: Marjorie de Sousa regresa a Telemundo y se suma a 'El Conde'

Y este 2022, aunque ya se ha confirmado por el Up Front de Televisa Univisión que "La Desalmada" tendrá segunda parte, no les tocó celebrar juntos con en el 2021, pues mientras José Alberto Castro está trabajando en la telenovela "Corona de Lágrimas 2", Marjorie de Sousa ha firmado un proyecto muy importante, por lo que viaja con mucha frecuencia a Estados Unidos.

Se trata de una nueva versión de la novela de Alejandro Dumas "El Conde de Montecristo", que esta vez, sólo llevará por título "El Conde" y será producida para Telemundo. Para el melodrama se ha confirmado la participación protagónica de Ana Brenda Contreras y Fernando Colunga.

Y en la parte de los villanos, todo parece indicar que serán varios, entre ellos, Sergio Sendel, Chantal Andere, Omar Fierro, Jéssica Coch y se han confirmado las actuaciones de Víctor González y Erika de la Rosa; por lo que promete ser una gan producción.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!