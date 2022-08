Luego de llevar a cuestas la responsabilidad de dar vida a Julia Torreblanca, su última villana en "La Desalmada" (2021), ahora, la actriz Marjorie de Sousa empodera su imagen como la mala del cuento en "El Conde: Amor y Honor", la nueva producción que prepara Telemundo para el 2023.

Y en dicha producción, Marjorie de Sousa será más que una villana, pues le hará la vida imposible a Ana Brenda Contreras, la protagonista de la historia que hará mancuerna con Fernando Colunga. Pero, ¿será que la venezolana opacará con su belleza a la actriz mexicana que marca su regreso a los foros de televisión?

Podría ser, y es que la experta en ser la mala del cuento en donde la pongan, ya ha revelado algunas fotos de cómo es que luce como Cayetana Carrá, su nuevo personaje en dicha producción, a través de publicaciones e historias de su cuenta de Instagram.

Y en su último post que compartió la tarde de ayer martes, la venezolana de 42 años no tuvo que hacer más que maquillarse y tomarse un par de postales que sin duda, empoderan su imagen como la prometedora villana de la producción de Telemundo.

"En lo simple encuentras magia... así es ella... cuál te gusta más??? A mí las dos #cayetanacarrá #elconde #mds #marjoriedesousa @telemundoseries @telemundo", se lee al pie de su publicación cuyas imágenes son a blanco y negro y a color, donde se ve a la actriz lucir su empoderamiento como actriz; su faceta de mujer interesante, una mujer de mundo.

Y mientras Jéssica Coch, actriz con la que la venezolana compartirá créditos en "El Conde: Amor y Honor", la comparó con recordada fémina de una caricatura de cine estadounidense como "#jessicarabbit", el productor José Alberto 'El Castro', también le aplaudió su publicación.

Otro famoso en pronunciarse a la belleza de Marjorie de Sousa, fue Enrico Bompani, su stylist (estilista), quien le lanzó un "Guapísima" y un tercia de corazones. "Amo ambas", "HERMOSAAAA", "Bellaaaaa", "Las 2 son perfectas", rezan otros comentarios.

Pues a decir verdad el maquillaje y peinado a los que Marjorie de somete para poder personificar a Cayetana Carrá, es justo como de los años 1,800's, tiempo en el que la historia se lleva a cabo. Por lo que la también cantante no ha dejado de presumirlo en redes sociales. Al momento, ha recogido más de 6,738 corazones rojos.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!