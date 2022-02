Marjorie de Sousa cruza fronteras; presume estreno de La Desalmada en España

México y Estados Unidos no han sido ni serán los únicos países donde se vea "La Desalmada", y la actriz Marjorie de Sousa, recientemente ha presumido que cruzará fronteras con el estreno de la telenovela en España, el país de la Madre Patria.

Pues la tarde del lunes, utilizó su cuenta de Instagram y a través de sus historias, quien diera vida a la villana Julia Torreblanca en la misma historia, presumió que será a través de Nova Televisión, que comenzará la historia de amor entre Fernanda Linares y Rafael Toscano (Livia Brito y José Ron) y que se podrá ver del otro lado del mundo, en tierras europeas.

Y aunque por lo pronto no esté haciendo telenovela y esté esperando tal vez la segunda temporada de "La Desalmada", luego de que José Alberto 'El Güero' Castro -su productor- termine la iniciada producción de "Corona de Lágrimas, 10 Años Después" que se espera para este 2022, es un hecho que Marjorie de Sousa sigue cosechando éxitos por el mundo.

Y es que, no es para menos, pues "La Desalmada" -historia de corte campirano, producida para Televisa-, marcó el regreso a las telenovelas de Marjorie de Sousa, luego de que fue en 2016, cuando protagonizó "Sueño de Amor" junto a Betty Monroe y Cristián de la Fuente.

Y posteriormente en 2017, cuando tuvo una participación especial en "Mi Marido Tiene Familia" junto a Zuria Vega y Daniel Arenas, que el pasado 2021 regresó a los melodramas de la televisora de San Ángel.

Motivo suficiente por el que la rubia venezolana regresó con todo para dar vida a Julia Torreblanca de Gallardo, una mujer ambiciosa, manipuladora y cínica, al grado de terminar quitándole el marido a quien llamaba su mejor amiga, y hacía como le daba la gana a u hija y a su marido.

Lo que la coronó como la villana favorita de las telenovelas en 2021; pues aunque no era tan despiadada, su cinismo y su ambición, la pusieron en lo más alto de la actuación de las telenovelas, aunado a que, para dar vida a Julia Torreblanca, la actriz se preparó bastante físicamente, al grado de lucir cuerpazo en pantalla.

Y la tarde de este lunes, la madre del pequeño Matías, hizo alarde de su belleza y de su personaje junto al gran villano de la historia que lleva por nombre Octavio Toscano -interpretado por Eduardo Santamarina-, en una situación muy comprometedora con la verdadera esposa de éste al fondo.

Una segunda historia de Instagram, sería la que anunciara el estreno de "La Desalmada", en Ecuador a través de TVC Televisión para la noche de este lunes 31 de enero, con el póster oficial del melodrama y el tema "Mi Venganza" que es el oficial de la telenovela en voz del cantante mexicano Espinoza Paz.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!