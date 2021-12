Marjorie de Sousa compite con África Zavala por la mejor villana de telenovela 2021

Para finalizar el 2021, y luego de un productivo año, los premios a las mejores actuaciones de los melodramas en diferentes rubros ya se vislumbran, y en las últimas horas, Marjorie de Sousa ha presumido que compite con África Zavala y muchas otras famosas, por el título a la mejor villana de telenovelas 2021.

Y es que, son varias las famosas que ya han entrado a la terna de La Mejor Villana de las Telenovelas 2021 y Las Estrellas ya ha revelado el grupo expertas en hacer la vida de cuadritos a los protagonistas de una historia. Pero Marjorie de Sousa no perdió la oportunidad para gritar al mundo que ella es una de esas famosas.

2021 ha sido un año de sorpresas en la pantalla chica de Televisa, pues el regreso de algunas famosas como Marjorie de Sousa y África Zavala, así como el debut de caras nuevas en las telenovelas, ha dejado un buen sabor de boca a los millones de fanáticos de melodrama en México.

Y fue la propia venezolana de 41 años, quien compartió a través de sus historias de Instagram, que se perfila como una de las favoritas para llevarse dicho título tras haber dado vida a Julia Torreblanca, la villana de "La Desalmada" (2021), bajo la producción de José Alberto 'El Güero' Castro.

Por su parte, 2021 también marcó el regreso a las telenovelas para África Zavala, quien interpretó a Fabiola Mascaró Zermeño en la tercera entrega de la franquicia "Vencer", "Vencer el Pasado" (2021), producida por Rosy Ocampo.

Y en la lista de actrices que ya tienen un lugar en las telenovelas para seguir haciendo maldades dentro de la ficción, figuran algunas como Michelle González, quien actualmente da vida a Olga Pascual Chávez en "Mi Fortuna es Amarte" (2021), producción de Nicandro Díaz González.

Otra de estas estrellas que ha logrado su primer co-protagónico-antagónico es Bárbara Islas que interpreta a la caprichosa Samantha Vega Guardiola en "Contigo Sí, por siempre" (2021) de Ignacio Sada Madero. También figura Gaby Platas por su personaje de Violeta Anaya de Astudillo en "¿Qué le pasa a mi familia?" (2021), producida por Juan Osorio.

Y no podía faltar una de las nuevas caras de las telenovelas como es Ale Müller quien interpretó a la malvada Nora Fuentes Barrios en "Diseñando tu Amor" (2021) bajo la producción de Pedro Ortiz de Pinedo; en la que cabe señalar que Frances Ondiviela como la terrible Yolanda Pratas y Martha Julia como Patricia Manríque de Castro; también fueron grandes villanas en la producción; no obstante, esta vez sólo figura Ale Müller.

Scarlet Gruber, quien pasó de ser en ficción la hija de Alexis Ayala en "Quererlo Todo" (2020-2021), este año regresó más fuerte dando vida a la descarada Julieta Lugo en "Si Nos Dejan", producción que actualmente ocupa un horario estelar en el Canal de las Estrellas y que es responsabilidad de Carlos Bardasano.

Por último y no menos importante, Marisol del Olmo se perfila como una de las mejores villanas por su participación como Ivana Castillo de González en "Te Acuerdas de Mí" producida por Carmen Armendáriz, también para Televisa, este 2021.

La moneda está en el aire, y muy pronto se sabrá quien de estas famosas podría llevarse el título a la mejor villana de las telenovelas 2021.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!