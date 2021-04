Marjorie de Sousa celebra cumpleaños número 41 en medio de grabaciones de La Desalmada

Muy guapa llegó esta mañana de viernes, la actriz Marjorie de Sousa a la locación de lo que será uno de los escenarios principales de "La Desalmada", conocida ya como la hacienda 'El Primor', para dar vida a la villana de la historia producida este 2021 por José Alberto 'El Güero' Castro que próximamente se podrá ver a través del Canal de las Estrellas; no sin antes, hacer gala de su cumpleaños número 41, que está celebrando en medio de las grabaciones.

Pero no sería hoy, la primera vez que venezolana empezara a recibir felicitaciones de parte del staff de la próxima telenovela de Televisa, pues desde altas horas de la noche del pasado jueves 22 de abril, Marjorie dio gracias por cumplir 41 años, estar viva, tener buena salud y hacer lo que le gusta que es actuar.

Fue a través de sus historias de Instagram que la artista nacida en San Pedro, Caracas, Venezuela, un 23 de abril de 1980, compartió con algunas postales su anticipadas felicitaciones por parte de quienes se han vuelto su familia por el rodaje del teledrama.

La actriz de novelas como "Gata Salvaje" (2002), no pudo desaprovechar la oportunidad de agradecer a la vida por darle grandes satisfacciones por las personas que existen en su vida: "Hoy después de un largo día de trabajo, estoy recién llegando [a mi casa] y pues sólo puedo decir gracias por estar viva, por amar, por tener a personas maravillosas en mi vida... ¡gracias!".

Y con lágrimas en los ojos, dijo al mencionar a su pequeño Matías -fruto del pasado amor entre ella y el actor Julián Gil:

"Por tener un hijo maravilloso que es el mejor regalo que Dios me ha podido dar en la vida, por mi madre, por mi familia, por un ser maravilloso que en estos momentos me acompaña y llena mi vida de amor, por ustedes, porque siempre están ahí y me llenan de emoción, porque estoy muy contenta de estar haciendo lo que me gusta, porque estamos vivos, porque estoy viva, los amo, ¡gracias!".

Este viernes, la actriz quien interpretó a la inolvidable villana sexy de "Amores Verdaderos" (2012-2013), continuó haciendo alarde de sus primeras horas cumpliendo 41 años, y se le escucha decir: "Hacer lo que más te gusta el día de tu cumpleaños es el regalo más hermoso que Dios te puede dar y tener a los tuyos contigo".

Durante esta semana, la venezolana se encargó de presentar a través de sus Instagram Stories, a los técnicos y el staff que conforman la producción de la telenovela "La Desalmada", en la que dará vida a la villana de nombre Julia -dirigida por Salvador Garcini-.

Marjorie de Sousa celebra 41 años en grabaciones de La Desalmada. Foto: Instagram Stories Marjorie de Sousa

Y así mismo presentó a dos de sus maquillistas y asistentes a las que ha bautizado como "las Chu's", quienes la recibieron con un plato con pastelillos de chocolate al llamado de este viernes, por lo que la intérprete no tuvo otras palabras de agradecimiento que: "¿En mi cumpleaños?... ¡Gracias Chu's! la Carmen Chu y la Vane Chu".

Marjorie de Sousa celebra 41 años en grabaciones de La Desalmada. Foto: Instagram Stories Marjorie de Sousa

Y aunque ha seguido recibiendo múltiples felicitaciones por sus 41 años a través de sus historias, hace unos minutos, Marjorie de Sousa ha posteado una fotografía justo en medio de las grabaciones del melodrama protagonizado por Livia Brito y José Ron, para la cual describió:

"Hoy solo puedo decir GRACIAS!!! 23 de Abril #mds #marjoriedesousa #lavidaesbella #fiesta #love" a la par de un sinfín de pasteles de chocolate, agradecimientos, corazones rojos, entre otros elementos. Hasta la cantante y actriz Mariana Seoane la ha felicitado a través de sus historias de Instagram.