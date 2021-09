Marjorie de Sousa admite que ser la villana más sexy de “La desalmada” requirió mucho trabajo

Con su impresionante belleza y talento, Marjorie de Sousa deslumbra cada noche en las pantallas mexicanas con su personaje de Julia Torreblanca en “La desalmada“, actuación que le ha valido que la califiquen como la villana más sexy de Hispanoamérica, sin embargo, esas curvas y ese cuerpazo no han sido de a gratis, pues la actriz tuvo que someterse a un régimen muy estricto para lucir perfecta.

En una entrevista que la venezolana concedió a People en Español por primera vez se sinceró sobre el arduo trabajo que le requirió su papel de Julia Torreblanca en la telenovela producida por José Alberto Castro para Televisa, la cual se mantiene a la cabeza del rating en el horario estelar en México.

Lejos de sentirse intimidada por el tema de la edad, Marjorie de Sousa reconoció que ya no es más Kendra, su personaje en “Amores verdaderos”, y que convertirse en la villana más sexy de la pantalla chica ha sido muy complicado y le requirió mucho trabajo después de haber sido madre.

La originaria de Caracas, Venezuela, indicó que en el libreto de “La desalmada” había escenas en las que su personaje tenía que lucir en bañador, lo que la orilló a seguir una rutina muy estricta para lograr y mantener su cuerpazo y lucirlo sin pena en la pantalla chica.

“Tengo muchas escenas en traje de baño y obviamente ya no tengo la edad de Kendra, entonces es muy diferente. Todo te cambia y más después de que eres mamá, pero ha sido un proceso muy bonito”, declaró Marjorie de Sousa a People en Español.

Pero lucir esas curvas no fue algo que la modelo venezolana lograra de la noche a la mañana pues reconoció que todo ha sido parte de un proceso largo en el que se fijó la meta de bajar algunos kilos dado que en televisión luce un tanto diferente, y al parecer todos sus esfuerzos le han dado frutos.

“Pasé un tiempo donde me quedé estancada con mi peso y para cámara yo soy muy grandota, entonces decía ‘tengo que bajar un poco más de peso’y creo que se ha ido logrando”, dijo Marjorie de Sousa y agregó que tuvo que hacer algunos cambios en su rutina debido a los llamados que tenía en “La desalmada“, por lo que tuvo que sacar tiempo de donde sea para entrenar.

“Si entraba a las nueve trataba de entrenar a las siete y ver cómo hacía y distribuir los tiempos, o si a lo mejor no entrenaba en la mañana pero llegaba tarde en la noche, la persona que me entrena iba a la casa y me ayudaba, entonces, también gracias a ellos porque igual me motivan. A veces estaba muy cansada, llegaba a la casa y jugaba con el niño y haz esto y haz lo otro y encima entrenar. Dices ‘no quiero’, pero tienes que ponerte la meta para que lo logres”, comentó.

Marjorie de Sousa reconoció que suele ser muy exigente con ella misma y para interpretar a Kendra en “Amores verdaderos“ se preparó durante año y medio, pero para Julia Torreblanca tuvo que adaptarse pues ahora tiene otras prioridades como su hijo, por lo que también ha iniciado un proceso para “aceptarme y amarme como estoy en este momento”.

