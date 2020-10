Marjorie De Sousa explica por qué le ganó demanda a Julián Gil

La actriz, Marjorie De Sousa reapareció para recibir un reconocimiento por sus 20 años de trayectoria artística y se le preguntó sobre el pleito legal con Julián Gil, el padre de su hijo, donde le ganó la patria potestad de su hijo.

Marjorie De Sousa en Estados Unidos frente a la pregunta de los medios de comunicación sobre la patria potestad del pequeño Matías, solo respondió que deberíamos valorar más la vida y cada instante que estamos en la tierra.

"Mi hijo es mi motor para seguir adelante, gracias a todo mi equipo y a mi abuela que está ahí y que siempre me ve y me apoya" dijo la actriz en medio de llanto.

Puedes ver: Marjorie de Sousa GANA la patria potestad a Julián Gil y su hermana despotrica

Marjorie De Sousa, se limitó a decir que la resolución de la patria potestad de su hijo, Matías, aún no es definitivo y que no puede hablar nada al respecto, por que está en proceso legal, a pesar que se ventiló en los medios de comunicación que ya le había ganado a su ex esposo y padre de su hijo, Julián Gil.

Marjorie De Sousa, quien salió desde el año 2002, de Venezuela para trabajar en la telenovela Gata salvaje, dijo que será su abogada la única que puede hablar del tema legal que ha llevado con su hijo durante más de tres años.

La última vez que la actriz presumió a Matías, el hijo que tuvo con Julián Gil, fue cuando cumplió tres años de edad, el 27 de enero que le realizó una pequeña fiesta a su pequeño.

"Hace 3 años llegaste para cambiarlo todo!!! Me llenaste de el amor más profundo y puro que se puede sentir, me enseñas día tras día, me ayudas en cada paso que doy. Eres mi razón de vivir te amo con todo mi ser Hijo, para ti siempre estaré sin excusas, por ti todo, por ver esa alegría que siempre tienes, por mantener en ti ese hermoso ser, por hacer de ti un GRAN HOMBRE. Tu y yo somos un gran equipo mi guerreo. TE AMO INFINITO MI SEÑOR SOL". escribió en su cuenta de Instagram.

Todo ocurre mientras que Julián Gil se encuentra de vacaciones junto a su guapa novia, la periodista, Valeria Marín. Hoy el actor compartió un emotivo mensaje junto a su amada:

"Estando de vacaciones es cuando más me doy cuenta que amo mi trabajo, amo los deportes y me encanta haber encontrado a alguien con esa misma pasión por el fútbol.

Marjorie De Sousa explica por qué le ganó demanda a Julián Gil

¿Por qué lo digo? Porque no podemos desconectarnos de todo lo que está pasando en el mundo del deporte, o mejor dicho no queremos. Además hemos encontrado muy divertido disfrutar la pasión por la que se vive acá el soccer, el básquet, el volley... todo. Por eso quisimos ponernos en esta foto tan significativa de Turquía, la camiseta de su selección".

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.