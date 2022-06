Marisol del Olmo le hará la vida imposible a Aracely Arámbula en La Madrastra

Tras revelarse unas semanas que será la actriz Aracely Arámbula quien dé vida a María Fernández Acuña de San Román en el remake de "La Madrastra", haciendo pareja protagónica con Andrés Palacios, ya han salido a relucir quienes llevarán a cuestas la responsabilidad de hacer la vida de cuadritos a los buenos y ellos son dos de los actores.

Se trata de Marisol del Olmo, a quien últimamente se le vio precisamente como antagonista de "Te Acuerdas de Mí" (2021) y vuelve como villana de la nueva versión que en 2005 fue protagonizada por Victoria Ruffo y César Évora, producida por Salvador Mejía para Televisa.

Cabe mencionar que Marisol del Olmo ya trabajó de la mano de la productora Carmen Armendáriz en la historia antes mencionada, por lo que no hay duda que volverá a trabajar bajo su liderazgo, haciendo de las suyas contra los personajes de Aracely Arámbula y Andrés Palacios en la producción de Televisa Univisión que está próxima a iniciar las grabaciones.

Lee también: Confirmados Aracely Arámbula y Andrés Palacios como protagonistas de La Madrastra

Lucrecia será el nombre de su personaje y parece indicar que será el rol que en su momento interpretó la primera actriz Jaqueline Andere como Alba San Román, para el cual, ha sido la propia actriz, quien a través de su cuenta de Instagram, ha mostrado su nuevo look de melena oscura para dar vida a dicha villana.

"Así. Empezamos a convertir a Lucrecia en persona. Una GRAN persona. 5 días. Carmen Armendáriz.

StrickesBack Agshdhdhdhsjjshhjj!!! #marisoldelolmo #actress #manosalaobra #telenovelas

#devueltaalarealidad #lovemylife #agarrense", se lee al pie de su foto mientras se encuentra en el departamento de maquillaje e imagen de la televisora de San Ángel.

Lee también: Con Aracely Arámbula como La Madrastra, Angélica Rivera ¡estaría furiosa!, aseguran

Por su parte, Adrián Di Monte está de vuelta en los melodramas, después de su participación antagónica en "Diseñando Tu Amor" (2021) como el malvado Leonardo Casanova Morales, al lado de Gala Montes y Juan Diego Covarrubias.

Y aunque aún se desconoce cuál será el giro de su personaje en la nueva versión de "La Madrastra" (2022-2023), Adrián Di Monte se ha caracterizado por hacer de las suyas en melodramas como "La doble vida de Estela Carrillo" (2017) dando vida a Joe Hernández y "Cita a ciegas" (2019) como Roberto Silva Esquivel.

Por lo que todo apunta a que podría volver a hacer de las suyas, haciéndole la vida de cuadritos a los personajes del melodrama. Incluso, así lo visualiza el publico en redes sociales, tras revelar su participación a través de la cuenta de Instagram @noveleandomex del periodista Chema Cortés, quien también destapó que Marisol del Olmo será la villana de esta historia.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!