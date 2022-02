Mario Rivas, entre el amor de Valentina y la pasión de Fernanda en Mi Fortuna es Amarte

La vida no le ha pintado tan bien a Mario Rivas (Carlos de la Mota) un hombre encantador que se ha visto envuelto por las adversidades, como el amor que comienza a sentir por la intrépida Valentina Cruz (Dayren Chávez) y la pasión por una elegante mujer de mundo, Fernanda Díez (Michelle Vieth) en la telenovela "Mi Fortuna es Amarte".

De apariencia impecable y personalidad encantadora, es Mario Rivas, el personaje interpretado por el también arquitecto de origen dominicano que tras ver derrumbadas sus esperanzas de triunfar en el amor con Verónica Alanís (Denia Agalianou), y luego de buscar llenar ese vacío de la media naranja con Natalia Robles (Susana González), una nueva oportunidad se le ha presentado para amar.

Por un lado, Mario empieza a sentir amor o algo parecido por Valentina, una chica mecánica que no tiene prejuicios, pues para empezar, se dedica a arreglar carros -lo que muy pocas mujeres hacen-, y por otro lado, viene desde abajo, habiendo visto su vida en peligro, luego de que el malvado Félix (Ricardo Franco), se casara con ella para hacerla parte de su prostíbulo.

Lee también: Michelle Vieth promete grandes sorpresas con su personaje en Mi Fortuna es Amarte

Sin embargo, con lo aguerrida y atrevida que es, Valentina le hace honor a su nombre, pues le ha declarado su amor a Mario un par de veces, tras llegar a su mundo cuando perdió toda su fortuna y luego de encontrarse con la triste realidad de que Verónica se deshiciera de su hermana Tania (Ximena Córdoba) tras pensar que la había traicionado robándole; pero Mario piensa que aunque ella lo quiere mucho y ambos se llevan bien, no es la mujer que él busca para compartir su vida.

Por otro lado, está Fernanda Díez Acuña, una exitosa abogada y mujer de mundo que ha estado sola por mucho tiempo, pues asegura que el amor no se hizo para ella ni ella nació para amar y siempre se ha dedicado a trabajar en por de las causas justas y ayudando a la gente.

Lee también: Tras rechazar a Olga, el pequeño Benjamín habla y llama mamá a Natalia en Mi Fortuna es Amarte

Pues su profesionalismo y bondad, la ha llevado a ser una heroína de varias causas sociales, como cuando ayudó a Doña Magos (María Rojo) -la abuelita de Vicente Ramírez (David Zepeda)- a que recibiera atención médica de emergencia tras una grave enfermedad e hizo que le salvaran la vida sin cobrarle las grandes cantidades de dinero.

Pero Fernanda se ha dado una segunda oportunidad en el amor con Mario, y aunque jura que no se va enamorar de él, ya pasaron su primera noche juntos. Solo que al despertar, el propio Mario se dice a sí mismo que no puede dejar de pensar en Valentina.

La gota que derramará el vaso, es que en un evento familiar en la vecindad de Chole (Luz Elena González), Mario llegará acompañado de Fernanda -con quien ha encajado perfectamente bien de acuerdo sus gustos e intereses-, y le presentará a Valentina, pero ella ¡la rechazará!

¿Qué pasará entre este triángulo amoroso de "Mi Fortuna es Amarte? Para descubrirlo, no te pierdas la historia producida por Nicandro Díaz para Televisa, de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!