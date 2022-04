Mario Cimarro, decepcionado del rumbo de su personaje en Pasión de Gavilanes 2

Aunque cuando se dio a conocer que se grabaría una segunda temporada de la telenovela “Pasión de Gavilanes” se levantó un gran revuelo pues ha sido una de las historias más exitosas de Telemundo, su estreno no fue lo que se esperaba y mucho tendría que ver el rumbo que han tomado algunos personajes, como el de Juan Reyes, que interpreta Mario Cimarro.

El actor cubano volvió a meterse en dicho papel 18 años después, pero a diferencia de cómo era en la primera parte de la telenovela, ahora se mostró decepcionado por el rumbo que ha tomado su personaje en “Pasión de Gavilanes 2”, pues sí lo nota muy diferente al de 2003.

En una entrevista reciente, Mario Cimarro no pudo ocultar su decepción por la manera en que se ha comportado Juan Reyes en “Pasión de Gavilanes” e incluso lanzó un pequeño reclamo a los escritores, pues pasó de ser un hombre leal, tierno y cariñoso, a ponerle el cuerno a Norma (Danna García), a quien podría perder en esta temporada.

¿Se acabará el amor entre Norma y Juan?

En la charla durante un live de Instagram, el actor admitió estar un tanto decepcionado por la manera en que Juan Reyes se comporta en la segunda temporada de “Pasión de Gavilanes” pues las situaciones en las que se ve envuelto le ocasionan muchos problemas, y así no era en la versión original.

“Estoy muy decepcionado de todo esto, que el universo, Dios, el karma o los escritores pusieron a estos personajes entrañables (así), definitivamente no vale que terminen así. Lo que se parece Juan a mí en esta temporada es simplemente el gran cariño que siente por su familia, con sus hijos, con su mujer”, dijo Mario Cimarro.

“Ahorita, esta historia lo está poniendo en algo verdaderamente intenso y dramático, porque yo sigo diciendo, igual que ustedes, no es justo que esto le esté pasando. ¿Cómo este hombre tan bueno, tan perfecto, tan adorado, y la mujer lo trate mal, le cachetea delante de los hijos, no le quiere hacer el amor, por qué no le quiere hacer el amor, se puso feo, se engordó?”, agregó.

Mario Cimarro también habló de la infidelidad de Juan Reyes al tener sus queveres con Rosario, algo que Norma Elizondo enfrentará y decidirá si quiere seguir con él o lo dejará ir, pues perdonar esta traición no es fácil.

“Hay que ponerse los pantalones de ella, que ella vea, aunque no se esté portando muy bien con él, pero que vea a su Juan besando a Rosario, uy, yo no sé si Norma va a ser capaz de perdonarlo”, comentó el protagonista de “Gata salvaje”.

La telenovela actualmente se transmite por la señal de Telemundo para el público latino en Estados Unidos y aunque se esperaba que arrasara en el rating, no pudo quitarle el dominio a Televisa y parte de ello podría deberse a los cambios que habido con los personajes principales.

