Marimar Vega y Arap Bethke vuelven con Amor Cautivo por TV Azteca

Luego de ocho años de estreno de "Amor Cautivo" (2012), telenovela mexicana producida por Fernando Sariñana para TV Azteca, la historia vuelve a la pantalla chica de la televisora del Ajusco con las actuaciones protagónicas de Marimar Vega y Arap Bethke.

La historia con tintes de thriller policiaco, cuenta con las actuaciones antagónicas de Bárbara de Regil (Vanessa Ledezma), Fernando Ciangherotti (Jorge Bustamante), Juan Pablo Medina (Efraín Rivero) y Eduardo Arroyuelo (Edmundo Grijalva).

Cuenta además con las actuaciones estelares de Patricia Bernal (Victoria Arizmendi Vda. de Bustamante), Héctor Bonilla (Félix Del Valle), Andrea Noli (Beatriz García de Del Valle) y Andrés Palacios (Javier Del Valle García). También cuenta con la participación especial de Juan Manuel Bernal (NIcolás Santa Cruz).

La historia de TV Azteca, gira alrededor de Alejandra Santa Cruz (Marimar Vega), una chica que es secuestrada por un criminal de alta peligrosidad, Edmundo Grijalva (Eduardo Arroyuelo), quien aprovecha que Nicolás Santa Cruz (Juan Manuel Bernal) -el padre de la chica-, ha muerto para actuar sin obstáculos.

La trama se desarrolla en un ambiente hostil en un principio, cuando Nicolás está muy pasado de copas y amenaza con matar a su esposa y ésta llama a Victoria Arizmendi (Patricia Bernal), una amiga de la familia, quien intenta apaciguar la situación. Luego de una intensa escena de acción, Alejandra ve todo y es secuestrada junto con su madre Soledad Bustillos (María Renée Prudencio).

Tras varios años en cautiverio (secuestrada), Alejandra ya es una mujer pero sigue privada de su libertad por el malvado Edmundo. Por otro lado, Eugenia Rangel (Cecilia Ponce) -su novia- sospecha de que algo no anda bien desde que lo ve llevando y trayendo ropa y zapatos de mujer.

Lo que le confiesa a sus amigos Fernando Bustamante (Arap Bethke), Efraín Rivero (Medina) y Ramiro Estrada (Alberto Guerra); y aunque Eugenia descubre a Edmundo e intenta rescatar a Alejanda, no lo logra; pues es asesinada por su novio para que no lo descubra. Por otro lado, los amigos de Eugenia rescatan a Alejandra pero encuentran muerta a su madre.

En el rescate, Alejandra (echa toda una mujer) se enamora de Fernando y él de ella; no obstante, su amor no podrá ser libre, pues Vanessa una ex novia de Fernando quiere destruir a como dé lugar, ese amor limpio y puro que ha nacido entre ellos, con el apoyo de Efraín, quien también comienza a enamorarse de Alejandra.

Entre tanto, el sitio de Instagram @noveleandomex de Chema Cortés, es quien ha dado la noticia de que "Amor Cautivo" ha sido re-estrenada a través de Corazón TV Azteca, el canal de telenovelas de paga de la misma televisora que se podrá ver a las 3:30 pm en Centro América y a las 4:30 pm en México y Estados Unidos.

