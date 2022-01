Maribel Guardia y África Zavala: dúo de bellezas en Corona de Lágrimas 10 Años Después

Las actrices Maribel Guardia y África Zavala han vuelto a actuar juntas luego de una década y recientemente se han vuelto un dúo de bellezas entre pasillos y foros de grabación en la telenovela "Corona de Lágrimas 10 Años Después", continuación de la historia que llevaría casi el mismo título.

Y es que a decir verdad, ¡ni a cuál irle! pues tras hacer de las suyas juntas en el tempo que les queda libre, se divierten de lo lindo y hasta han intentado hacer uno que otro TikTok que ha terminado en un poco más que "descoordinación" y carcajadas.

Pero como madre e hija en ficción, quienes continuarán con los personajes de Julieta Vásquez Vda. de Rojas y Lucero Rojas Vázquez, Maribel Guardia y África Zavala no han perdido el tiempo y han logrado llamar la atención del público mucho antes de que la historia salga al aire.

Pues a través de fotografías y vídeos con el elenco conformado por actores como Alejandro Nones, Mane de la Parra y José María Torre -entre muchos otros-, el par de actrices han "levantado polvo" tras sus puntadas que han quedado por asentado en redes sociales.

"Aquí posando con mi preciosa Hija 'Lucero' @afri_zavala , en la segunda parte de @coronadelagrimas2_of, les va a encantar", escribió la guapa actriz de 62 años, quien sigue generando polémica gracias a su belleza y cuerpazo como dama distinguida de la tercera edad.

Y tras la publicación de Maribel Guardia de hace tres días en su cuenta de Instagram, la villana de "Vencer el Pasado" (2021), reaccionó con un comentario que denota emoción: "Tengo a la mamá más guapa", y otro más que enuncia: "Tq mi Maribel hermosa!!"... Dicha postal fue tomada en los foros de la producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa.

Y entre emojis, caritas de ojos de corazón, corazones rojos, flores, etc, ambas estrellas del espectáculo, han recibido cientos de piropos y miles de reacciones. Y es que, luego de ver el cuerpazo que ambas tienen, que incluso refleja el tiempo que le dedican, así como la sana alimentación que acostumbran y otros cuidados, pareciera que el tiempo no pasa por Maribel y como muchos dicen ¡hasta parecen hermanas!".

Pues al momento, la también actriz de la puesta en escena "El Tenorio Cómico", ha logrado reunir no menos de 37 corazones rojos y 356 mensajes, tras verlas a ambas, lucir cuerpazo como madre e hija en ficción.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!