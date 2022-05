Maribel Guardia revela fecha de estreno de Corona de Lágrimas 2

Fue a principios de diciembre de 2021 que estaban por comenzar las grabaciones de "Corona de Lágrimas 2" después de la etapa de castings mediante los cuales José Alberto 'El Güero' Castro estaría definiendo al elenco que conformaría la telenovela. Y tras varios meses de grabación, la actriz Maribel Guardia revela fecha de estreno del melodrama.

"Corona de Esperanzas", como dijo hace algún tiempo el actor Ernesto Laguardia que se llamará esta vez la continuación del proyecto, ha tenido en ascuas a los televidentes, quienes esperan con ansias, ver la historia en la pantalla chica de Televisa Univisión.

Y es que, tras varios meses de rodaje, el productor y líder del ansiado proyecto, anda muy callado y concentrado en la realización de la producción que fue estrenada en 2012, bajo el nombre de "Corona de Lágrimas". Por lo que ya ha desencadenado cierto desespero entre los televidentes, debido a que cuando José Alberto Castro anuncia y confirma un proyecto, lo trabaja muy rápido y esta vez no ha sido así.

Fecha de estreno de "Corona de Lágrimas 2"

Pero a través de sus historias de su cuenta de Instagram, fue la costarricense de 62 años, que de cierta forma reveló no la fecha, si no el mes de estreno de la historia. Pues no hay que olvidar que cuando se dio a conocer el arranque de las grabaciones, se supo a través de redes sociales, que la también llamada "Corona de Esperanzas" estaría llegando a la programación del Canal de las Estrellas, durante el segudo semestre de 2022 en el horario vespertino de las 6:30 pm, con una producción de 100 capítulos.

"A CUATRO MESES DEL ESTRENO DE 'CORONA DE LÁGRIMAS 2'... #CORONADELAGRIMAS #CORONADEESPERANZAS", se lee en la publicación de Maribel Guardia del pasado fin de semana, antes de que asistirera a la primera edición de los Latino Business Awards, en Santa Bárbara, California, EE.UU.

En la imagen aparece gran parte del elenco junto al productor y algunos actores etiquetados en la publicación de la cuenta de Instagram @coronadelagrimas2tv.

Y en dicho sitio, se pueden ver algunas novedades en cuanto a la relación que existe entre los personajes, que en algunos casos no es la misma que hace una década. Pues con el debut de nuevas caras en esta segunda parte que también será la continuación del melodrama, se podrá ver a otros actores que por alguna razón ya no estarán esta vez en "Corona de Lágrimas 2".

Así que sacando cuentas de acuerdo a lo publicado por Maribel Guardia, será en el mes de septiembre cuando "Corona de Lágrimas 2" o "Corona de Esperanzas" entre al aire en el horario vespertino de las 6:30 pm, a través del Canal de las Estrellas.

Maribel Guardia revela fecha de estreno de Corona de Lágrimas 2. Foto Historias de Instagram Maribel Guardia

