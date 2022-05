Tras el estreno de su nueva serie "ALBERTANO Contra los Mostros" -hace unas semanas-, la actriz Maribel Guardia presume foto con Geraldine Bazán en grabaciones de "Corona de Lágrimas 2", además de un par de galanes que están dando mucho de qué hablar.

Dicha postal se trata de una en la que se ver el compañerismo entre actores como la propia Maribel Guardia, Geraldine Bazán y por si fuera poco, el actor Alejandro Nones, con quien la ex de Gabriel Soto ha desatado un fuerte rumor de que tienen una relación amorosa. En la mesa, también estuvo el regiomontano Arturo Carmona.

Fue el miércoles 11 de mayo, después de haber celebrado el hecho de ser madre y festejar a su mamá adoptiva Vilma Chacón y a su nuera Imelda Tuñón, la costarricense de 62 años, compartió dicha postal a través de su cuenta de Instagram.

Lee también: Como Maribel Guardia pero con años menos, Demi Rose luce piernón en bikini verde

El cuarteto de actores lucieron muy felices de compartir dicha postal y de haber coincidido de nuevo en este melodrama de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa Univisión, como parte de la programación del Canal de las Estrellas de este 2022 o el 2023.

"En @coronadelagrimasof con estos maravillosos compañeros @arturo.carmona @geraldinebazan @alenones. Besos para todos #coronadelagrimas2 @elgueromex", se lee al pie de la foto que obedece a un momento juntos en el melodrama que de acuerdo con Ernesto Laguardia y algunas historias de Instagram de Maribel Guardia, se tiene contemplado titularse "Corona de Esperanzas".

Lee también: Lourdes Munguía, contra la belleza de Maribel Guardia luciendo vestidazo azul

Y ante ello, los galanes de la producción reaccionaron ya a la postal de la madre de Julián Figueroa; el primer comentario que se lee es el de Arturo Carmona que se lee: "@maribelguardia es un gusto volver a coincidir contigo!!! Beso!!"... Así también el de Alejandro Nones: "Te quiero Guaracandilla!!!".

Y los fans de la actriz no se han hecho esperar con sus comentarios: "Que guapos", "Ansiosos por ver #coronadelagrimas2... son un gran elenco" o "Team Julieta y Refugio @maribelguardia, me urge ver la telenovela", "Wow que hermosa imagen", "Deseando ver la novela", entre otros.

Y aunque tanto Maribel Guardia como Geraldine Bazán lucen su belleza y Alejandro Nones su galanura, hubo alguien que se aprovechó de la barba canosa y un tanto larga de Carmona y señaló: "Saludos a Santa Claus"...

Al momento, más de 8,600 seguidores, han reaccionado a la postal de Maribel Guardia que muestra el compañerismo que existe en las grabaciones de dicho melodrama. También se pueden leer 90 mensajes.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!