Maribel Guardia posa junto a dúo de bellezas en foros de Corona de Lágrimas

Luego de que finalmente confirmara su participación en "Corona de Lágrimas, 10 Años Después", la actriz Maribel Guardia posó junto a un dúo de bellezas en foros de televisión, dejando ver que su participación en la continuación de la historia de Refugio Hernández está más que confirmada.

La costarricense de 62 años lució su belleza junto a dos de las estrellas del melodrama producido por José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa que han dejado más huella como son Victoria Ruffo quien da vida a la sufrida madre Refugio Hernández y África Zavala como Lucero Rojas Vásquez.

A través de su cuenta de Instagram, Maribel Guardia compartió una postal que habla por sí sola y dice más que mil palabras; y es que tras posar con dos de las actrices principales del reparto de la historia de Televisa, la convierten en una de las favoritas del melodrama.

Y mientras las tres lucían vestidas de negro, la también cantante explicó que la postal fue tomada al terminar de grabar la noche del pasado martes, luego de iniciar oficialmente las grabaciones, hace unas semanas.

"Terminando de grabar con estas mujeres lindas, simpáticas y talentosas @afri_zavala_ y @victoriaruffo. Besos para todos", se lee en la descripción de la postal de Maribel Guardia, mientas que África Zavala, quien da vida a su hija en la ficción, no dudó en responder: "Amo trabajar con ustedes, puras risas jiji... las quiero."

Y los fanáticos -tanto de la historia como de las actrices-, han reaccionado favorablemente a la foto de las tres estrellas: "Amo, amo, pronto espero volver a verlas @maribelguardia @victoriaruffo y conocer a @afri_zavala", se lee en uno de los 537 comentarios que hasta el momento se han generado.

También se lee: "Tengan una maravillosa noche, las amo, la cara de la Queen [Victoria Ruffo], tengas una maravillosa noche guarancandilla bella @maribelguardia #Lucero, #Julieta y #Refugio" o "Están hermosas", son más de los comentarios que se ha generado a partir de su publicación.

Y tras las sonrisas de África Zavala y la propia Maribel Guardia, así como de la cara de asombro de Victoria Ruffo, ya son 55,661 seguidores los que han reaccionado con el obligado corazón rojo a una segunda épica postal del trío de bellezas.

Aún se desconoce la fecha de estreno de "Corona de Lágrimas, 10 Años Después"; lo que sí es un hecho es que será en 2022, cuando se estrene y lo más seguro es que sea en un horario estelar nocturno.

