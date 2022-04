Maribel Guardia muestra cuánto ha crecido Lara Campos, la pequeña actriz de Corona de Lágrimas

Las grabaciones de la segunda parte de la telenovela "Corona de Lágrimas" (2012), van viento en popa y tras algunas imágenes que la actriz Maribel Guardia ha compartido de momentos divertidos en las locaciones y los sets, recientemente mostró cuánto ha crecido la actriz infantil Lara Campos, que desde un principio se ha unido a "Corona de Esperanzas", como se sabe que se llamará la continuación del melodrama.

Y tras publicar una postal a principios de enero de 2022 con Lara y algunos de los actores del melodrama producido por José Alberto 'El Güero' Castro, Maribel le dedicó un espacio a la pequeña para posar sólo con ella y destacar su hermosura y su talento.

Es a través de una reciente publicación en la que Maribel Guardia luce junto a la actriz adolescente, que se pueden ver los notables cambios que ha tenido Lara Campos desde por ejemplo, cuando formó parte de la telenovela "La Doble Vida de Estela Carrillo" (2017), bajo la producción de Rosy Ocampo para Televisa, en la que la pequeña tenía aproximadamente cinco años y era hija en la ficción de Ariadne Díaz.

La actriz infantil tiene 9 años de edad, pues cuando incursionó en las telenovelas, lo hizo justo al nacer, ya que dio vida a la hija que tuvieron Olga Ancira (Adriana Louvier) y Patricio Chavero Hernández (Alejandro Nones), y es la nieta de Doña Refugio Hernández, personaje protagónico interpretado por la primera actriz Victoria Ruffo.

Por lo que prácticamente, Lara Campos tiene la misma edad del melodrama que tanta huella ha dejado entre los televidentes, como es "Corona de Lágrimas". Por su parte, Maribel Guardia, además de publicar la foto junto a la niña, escribió:

Y los fanáticos tanto de la telenovela que han visto crecer a Lara, ya han empezado a demostrar su admiración por ambas estrellas de la telenovela. Entre algunos comentarios se lee: "Hermosas las dos", "Wooooooow, linda fotografía", "Guapísimas", "Bellas", entre muchos otros halagos.

En "Corona de Esperanzas", Maribel Guardia sería como la abuela postiza de Lara Campos, ya que su hija Lucero Rojas (África Zavala), había sido anteriormente, pareja de Patricio; pero éste la deja cuando conoce a Olga. Tras casarse con ella y procrear a la pequeña bebé, Patricio se da cuenta de sus errores y pide perdón a su madre.

Y puede ser que este 2022 con "Corona de Esperanza", haya un vínculo entre la niña y la ex novia de Patricio, incluso, con la madre de ella, pues ellas son mujeres de buen corazón y podrían querer mucho a la niña.

